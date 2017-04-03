شاگردان «علی تاجیک» در پی کسب دومین پیروزی متوالی

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتسال لیگ دسته دوم باشگاه‌های کشور در گروه اول روز جمعه ۱۸ فروردین ماه با برگزاری چهار دیدار همزمان وارد هفته دوم می‌شود که در حساس‌ترین بازی این هفته، تیم‌های اتحاد برنا ورامین و پیمان شاهرود، دو تیم صدر نشین جدول به مصاف هم می‌روند.

تیم اتحاد برنا ورامین در بازی قبل خود به مصاف مدافعان حرم تاکستان رفت که این بازی با نتیجه ۱ بر صفر به سود اتحاد برنا به اتمام رسید و ورامینی ها با این برد ۳ امتیازی شدند و در رده دوم جدول قرار گرفتند.

پیمان شاهرود نیز توانست در بازی اول خود شهروند نوین سورک را از مقابل برداشته و به لطف گل زده بیشتر بر صدر جدول گروه اول تکیه بزند.

شاگردان علی تاجیک خاوه در تیم اتحاد برنا جمعه این هفته از ساعت ۱۶ در شاهرود میهمان پیمان شاهرود هستند و می خواهند با پیروزی در شاهرود، به صدر جدول صعود کرده و در جمع مدعیان این گروه بمانند.

در آن سوی میدان نیز شاهرودی ها پس از برد شیرین بازی اول، قصد ندارند از صدر جدول پایین بیایند، جدال این دو تیم صدر جدولی قطعاً از جذابیت‌های زیادی برخوردار است.

سر مربی تیم اتحاد برنا ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بعداز هفته اول تقریبا یک ماه برای این بازی زمان داشتیم که به طور مستمر به جز سه روز اول عید تمرینات خوبی انجام دادیم و آماده انجام یک بازی خوب و در شان نام ورامین هستیم.

علی تاجیک خاوه ادامه داد: در این بازی از وجود سعید کدخدایی کاپیتان سابق شهید منصوری که از بازیکنان باتجربه و با اخلاق فوتسال ورامین است و به مرز آمادگی رسیده به عنوان کاپیتان استفاده می کنیم.

وی با بیان اینکه هفته گذشته یک مسابقه دوستانه با شاگردان وحید شمسایی در تیم منتخب لیگ برتر انجام شده است، افزود: اکنون با تمام قوا و روحیه و انگیزه مضاعف برای صعود به صدر جدول به شاهرود می رویم.

تاجیک خاوه با اشاره به تیم پیمان شاهرود گفت: تیم شاهرود هم بازی اول خود را در خانه برده و تیمی با سابقه در لیگ دو کشور بوده و چندین سال است در لیگ دو تیمداری می کند و امسال با جذب چند بازیکن خوب از شانس های صعود به لیگ یک است.

وی اضافه کرد: با احترام به تیم خوب شاهرود باید عرض کنم ما برای کسب سه امتیاز و صدرنشینی به شاهرود می رویم و قصد داریم از همین اول لیگ نشان دهیم با توکل بخدا و توسل به حضرت زهرا( س) و استفاده از جوانان ورامینی و کادر فنی بومی هدفی جز صعود به لیگ یک نداریم.