تردد در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه روان است

سرهنگ فضل الله شیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در ایام نوروز شاهد افزایش حجم ترددها و تغییرات جوی همراه با بارندگی بودیم.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه با اشاره به تلاش عوامل این مجموعه در راستای برقراری نظم ترافیکی در راههای استان افزود: در ایام تعطیلات نوروز شاهد کاهش ۱۲ درصدی وقوع تصادفات بودیم.

سرهنگ شیری همچنین به کاهش ۱۹ درصدی تلفات ناشی از حوادث رانندگی در استان کرمانشاه طی ایام نوروز اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر تردد در محورهای مواصلاتی استان روان و کم حجم است.

وی گفت: مسافرانی که قصد دارند طی ساعات پایانی امروز اقدام به بازگشت نمایند سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی در حین رانندگی را مد نظر داشته باشند.

سرهنگ شیری بر توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز و پرهیز از رانندگی بهنگام خواب آلودگی تأکید کرد.