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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۶:۳۱

وزیر نیرو اعلام کرد؛

ایجاد ظرفیت‌های جدید درصنعت آب و برق برای تولید ملی و اشتغال‌زایی

ایجاد ظرفیت‌های جدید درصنعت آب و برق برای تولید ملی و اشتغال‌زایی

وزیر نیرو از ایجاد زیربناهای لازم در بخش آب و برق و ظرفیت‌های جدید برای تحقق اهداف تولید ملی و اشتغال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، حمید چیت‌چیان در حاشیه دیدار نوروزی با کارکنان و مدیران ارشد این وزارت‌خانه، از ایجاد زیر بناهای لازم در بخش آب و برق و ظرفیت‌های جدید برای تحقق توسعه ای تولید ملی و اشتغال خبر داد.

وی گفت: با به مدار آمدن حدود ۴ هزار مگاوات نیروگاه جدید در سال جاری، زیر بناهای مورد نیاز تولید در همه بخش‌ها را فراهم خواهیم کرد.

چیت‌چیان با بیان این مطلب که در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، ۱۶ سد در دستور کار قرار دارند، افزود: در این سال ۸ سد به بهره‌برداری کامل خواهد رسید و ۸ سد نیز به مرحله آبگیری وارد می‌شود.

کد مطلب 3943549

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