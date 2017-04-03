به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، حمید چیتچیان در حاشیه دیدار نوروزی با کارکنان و مدیران ارشد این وزارتخانه، از ایجاد زیر بناهای لازم در بخش آب و برق و ظرفیتهای جدید برای تحقق توسعه ای تولید ملی و اشتغال خبر داد.
وی گفت: با به مدار آمدن حدود ۴ هزار مگاوات نیروگاه جدید در سال جاری، زیر بناهای مورد نیاز تولید در همه بخشها را فراهم خواهیم کرد.
چیتچیان با بیان این مطلب که در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، ۱۶ سد در دستور کار قرار دارند، افزود: در این سال ۸ سد به بهرهبرداری کامل خواهد رسید و ۸ سد نیز به مرحله آبگیری وارد میشود.
نظر شما