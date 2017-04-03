راهنمایی ۱۴۰۰ مسافر نوروزی توسط هلال احمر بشرویه

علی رمضانیان مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر به آمار اجرای هفدهمین دوره طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی در سال ۹۶ اشاره کرد و افزود: این طرح از ۲۵ اسفندماه لغایت ۱۴ فروردین ماه در شهرستان بشرویه اجرا شد.

وی افزود: راهنمایی مسافرین نوروزی به تعداد هزار و ۳۷۸ نفر، مراجعین به ایستگاه سلامت و تست فشار خون به تعداد ۱۰۷ نفر، مراجعین به فضای دوستدار کودک به تعداد ۲۶ نفر، پیوستن به کمپین ملی نه به تصادفات جاده ای به تعداد ۱۱۱ نفر و توزیع بروشور، نقشه، برگه مسابقه پیامکی، سی دی و اقلام فرهنگی دو هزار و ۲۳۵ مورد در راستای اجرای طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی انجام شد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بشرویه به ماموریت های انجام شده توسط پایگاه امداد جاده ای شهید ابوالحسنی عدالت پناه واقع در سه راهی بشرویه نیز اشاره کرد و ادامه داد: در این پایگاه تعداد ۴ ماموریت جاده ای انجام شده که ۷ نفر مصدوم داشته است.

وی عنوان کرد: سه نفر از مصدومان انتقال به مراکز درمانی، ۵ نفر درمان سرپایی، ۳ نفر اسکان، ۴ نفر رهاسازی، ۴ نفر فوتی را در ایام نوروز داشته‌ایم.

رمضانیان مقدم با اشاره به انجام ماموریت های پایگاه های سیار طرح امداد نوروزی گفت: از ابتدای اجرای طرح ۹ ماموریت در موارد مختلف از جمله ۶ مورد جاده ای، ۱ مورد کویر و دو مورد کوهستان توسط این پایگاه انجام شده است.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بشرویه افزود: در این ماموریت ها ۱۹ مصدوم، ۳ نفر انتقال به مراکز درمانی، ۱ نفر فوتی و ۲ نفر درمان سرپایی داشته‌ایم.