  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۲۰:۴۱

کشف موشک های ضدتانک ساخت سوئد از گروه پ ک ک

کشف موشک های ضدتانک ساخت سوئد از گروه پ ک ک

ترکیه از کشف موشک های ضد تانک ساخت سوئد از محل اختفای گروه پ ک ک در استان حکاری این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، ترکیه اعلام کرد در عملیات نیروهای نظامی خود علیه گروه پ ک ک در جنوب شرق این کشور در هفته گذشته برای دومین بار از پناهگاه های این گروه موشک ضد تانک کشف کرده است.

بنا بر این گزارش این موشک ساخت سوئد است.

ترکیه مدعی است آمریکا موشک های ضد تانک را به بهانه مبارزه با داعش در اختیار گروه های مسلح کرد سوری قرار داده است و از آن طریق این تسلیحات در اختیار پ ک ک در داخل خاک ترکیه قرار گرفته است.

همچنین ترکیه مقامات اروپایی را به حمایت از گروه تروریستی پ ک ک متهم می کند.

کد مطلب 3943559
پیمان یزدانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه