کشف موشک های ضدتانک ساخت سوئد از گروه پ ک ک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، ترکیه اعلام کرد در عملیات نیروهای نظامی خود علیه گروه پ ک ک در جنوب شرق این کشور در هفته گذشته برای دومین بار از پناهگاه های این گروه موشک ضد تانک کشف کرده است.

بنا بر این گزارش این موشک ساخت سوئد است.

ترکیه مدعی است آمریکا موشک های ضد تانک را به بهانه مبارزه با داعش در اختیار گروه های مسلح کرد سوری قرار داده است و از آن طریق این تسلیحات در اختیار پ ک ک در داخل خاک ترکیه قرار گرفته است.

همچنین ترکیه مقامات اروپایی را به حمایت از گروه تروریستی پ ک ک متهم می کند.