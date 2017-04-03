ایران و آلمان در زمینه تحقیقات مشترک آب تفاهم نامه امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، همزمان با برگزاری نمایشگاه آب برلین، رحیم میدانی، معاون آب و آبفای وزیر نیرو در بازدید از این نمایشگاه در کشور آلمان به تشریح ظرفیتهای موجود در جمهوری اسلامی ایران برای ورود شرکتهای خارجی به منظور مشارکت در انجام پروژههای آبی، فاینانس و سرمایهگذاری پرداخت.
به گفته میدانی، موانع سرمایه گذاری در بخشهای مختلف صنعت آب، پس از دوران پسا تحریم هموار شده و وزارت نیرو تمامی تلاش خود را برای حمایت از شرکتهای معتبر آلمانی فعال در این صنعت به کار خواهد گرفت.
در این سفر تفاهم نامه همکاریهای مشترک در زمینههای توسعه آموزش و انجام تحقیقات مشترک امضا شد.
همچنین طرفین ضمن تاکید بر ظرفیتهای بالای همکاری به نحوه تسهیل و گسترش همکاریها پرداخته و تصمیمهایی نیز در این زمینه اتخاذ شد.
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