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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۷:۴۰

مدیرعامل آتش نشانی مشهد اعلام کرد:

«محبوس شدن در آسانسور» دارای بیشترین فراوانی در حوادث نوروزی مشهد

«محبوس شدن در آسانسور» دارای بیشترین فراوانی در حوادث نوروزی مشهد

مشهد- مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد گفت: محبوس شدن در آسانسور و منزل دارای بیشترین فراوانی در میان حوادث ایام نوروز بود.

آتشپاد حسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در نوروز امسال ۱۹ هزار و ۲۱۶ تماس مردمی با سامانه ۱۲۵ برقرار شد که تعدادی مزاحمت تلفنی و بخشی دیگر  مربوط به سوال و ابهامات ایمنی شهروندان و درخواست کمک بوده است.

وی افزود: از مجموع این تماس ها ۴۹۵ مورد منجر به انجام عملیات اطفای حریق، نجات و اقدامات پیشگیرانه شد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد محبوس شدن در آسانسور و داخل منزل را علت بیشترین حوادث مشهد برشمرد وخاطرنشان کرد: وقوع این حوادث نسبت به مدت  مشابه سال گذشته از نظر فراوانی تغییری نکرده است.

جعفری تصریح کرد: در تعطیلات نوروزی نیروهای این سازمان در ۴۵ ایستگاه آتش‌نشانی و ۲۰ نقطه از شهر به صورت آماده ‌باش مستقر بودند.

کد مطلب 3943578

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