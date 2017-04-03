«محبوس شدن در آسانسور» دارای بیشترین فراوانی در حوادث نوروزی مشهد

آتشپاد حسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در نوروز امسال ۱۹ هزار و ۲۱۶ تماس مردمی با سامانه ۱۲۵ برقرار شد که تعدادی مزاحمت تلفنی و بخشی دیگر مربوط به سوال و ابهامات ایمنی شهروندان و درخواست کمک بوده است.

وی افزود: از مجموع این تماس ها ۴۹۵ مورد منجر به انجام عملیات اطفای حریق، نجات و اقدامات پیشگیرانه شد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد محبوس شدن در آسانسور و داخل منزل را علت بیشترین حوادث مشهد برشمرد وخاطرنشان کرد: وقوع این حوادث نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر فراوانی تغییری نکرده است.

جعفری تصریح کرد: در تعطیلات نوروزی نیروهای این سازمان در ۴۵ ایستگاه آتش‌نشانی و ۲۰ نقطه از شهر به صورت آماده ‌باش مستقر بودند.