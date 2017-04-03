طرح کردهای کرکوک برای الحاق این منطقه به اقلیم کردستان عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «جاسم محمد جعفر» نماینده گروه ترکمن ها در پارلمان عراق از تصمیم مجلس استان کرکوک برای الحاق این استان به اقلیم کردستان پرده برداشت.

وی در همین راستا تصریح کرد: طبق نامه ای که به دست ما رسیده، کُردها در مجلس استان کرکوک در صدد هستند فردا (سه شنبه) اجرای همه پرسی در استان کرکوک را تصویب کنند و این خطر وجود دارد که در این همه پرسی، الحاق استان کرکوک به اقلیم کردستان نیز مطرح شود. این تصمیم مشکلات بسیاری را در پی خواهد داشت و ما به شدت با آن مخالف هستیم.

جاسم محمد جعفر تاکید کرد: ما خواهان اداره کرکوک به صورت شراکتی هستیم و با تحمیل برخی اقدامات بر گروه های حاضر در این استان مخالفیم. زیرا منجر به تجزیه کرکوک به منطقه کُردی و منطقه عرب و ترکمان می شود که عدم ثبات در استان کرکوک را در پی خواهد داشت. از طرف های مربوطه مانند دولت، رئیس پارلمان، سازمان ملل، آمریکا، ترکیه، سعودی ها و ایران درخواست می کنیم در این زمینه کاری انجام دهند.

اخیرا مجلس استان کرکوک عراق تصویب کرد که پرچم اقلیم کردستان در کنار پرچم عراق در این استان برافراشته شود. ۲۶ عضو از مجموع ۴۰ عضو این مجلس به این طرح رای مثبت دادند؛ این در حالی است که نمایندگان مجلس از میان گروه های عربی و ترکمنی در این رای گیری حضور نداشتند.

از سوی دیگر «اسامه النجیفی» معاون رئیس جمهور عراق در واکنش به این اقدام تاکید کرد: این اقدام نقض وحدت ملی و تحمیل اراده یک گروه است و درخواست می کنیم که از این تصمیم صرف نظر شود.

«نجم الدین کریم» استاندار کرکوک دو هفته قبل، دستور داده بود پرچم اقلیم کردستان در کنار پرچم عراق بر روی ساختمان های دولتی و شرکت های عمومی برافراشته شود.