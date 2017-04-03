۱۰ کودک مبتلا به اوتیسم در زنجان شناسایی شده است

محمد محمدی قیداری بعد از ظهر دوشنبه در روز جهانی اوتیسم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از آغاز طرح غربالگری اوتیسم تا کنون ۱۰ کودک در استان زنجان با این اختلال شناسایی شده اند و در حال حاضر پایگاه دائمی غربالگری اختلالات طیف اوتیسم در زنجان فعال بوده و با غربالگری و آزمون گارس شناسایی صورت می گیرد.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان با اشاره به شعار امسال روز جهانی اوتیسم «پیش بسوی استقلال و سبک توانایی تصمیم گیری برای خود» افزود: از آغاز طرح غربالگری اوتیسم تا کنون ۱۰ کودک در استان زنجان با این اختلال شناسایی شده اند.

وی گفت:بیماری اوتیسم به مجموعه ای از اختلال رشدی گفته می شود که مهارتهای کلامی و غیر کلامی را بطور معنی داری تحت تاثیر قرار می دهد که اغلب در آغاز ۱۸ ماهگی یا ۲ سالگی بروز می کند.

وی افزود: میزان شیوع اختلال طیف اوتیسم دختران و پسران متفاوت است که طبق آخرین گزارش های موجود یک درصد است و خانواده ها با انجام ارزیابی و سنجش بر روی کودکان خود و در صورت مشاهده مشکوک در رفتار آنان برای اقدامات اساسی می توانند به مراکز بهزیستی و تخصصی مراجعه کنند.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان کار مداخله در اختلال اوتیسم کودکان شناسایی شده را بصورت تیمی متشکل از پزشک،روانپزشک،شنوایی سنج،گفتار درمان عنوان کرد و گفت:با ارجاع کودکان به مراکز تخصصی بهزیستی و ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی رفتارهای مناسب به کودکان مبتلا آموزش داده می شود.

محمدی بااشاره به وجود یک مرکز اموزشی توانبخشی اختلالات طیف اوتیسم درزنجان گفت: در حال حاضر ۳۰ کودک از خدمات این مرکز استفاده می کند و بر اساس قوانین کشور،همه کودکان حق دریافت آموزش مناسب و در سطح توان خود رادارندو ورود کودکان دارای اوتیسم در مدرسه بر اساس نیازها و توانایی های انهاصورت می گیرد و می توانند در کلاس درس در کنار سایر کودکان دارای رشد عادی و یا کلاس خاص افراد دارای اوتیسم شرکت نمایندو حتی در شرایط خاص از اموزش در منزل بهره مند شوند.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان واکنش نشان ندادن به جهت صدای مادر، عدم واکنش کودک به نام خود، نگاه نکردن به چشم دیگران ، فقدان اشاره ،لبخند و یا سایر علائم اجتماعی در برابر دیگران را از علایم هشدار دهنده در سال اول زندگی این کودکان است.

و ی فقدان تک کلمه ، فقدان بازی های وانمودی و از دست دادن مهارتهای زبانی رااز دیگر علائم سال دوم کودک عنوان کردوگفت: هیچ آزمایش بالینی و پزشکی برای تشخیص اوتیسم وجود ندارد اما برای مشخص کردن مواردی مانند سنجش شنوایی ،مشکلات گفتاری و یا مشکلات رشدی و تشخیص اولیه مبتلایان به این بیماری از طریق پرسشنامه ۱۰ گزینه ای که بصورت تستی می باشد انجام می پذیرد.