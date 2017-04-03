بازدید از مراکز گردشگری و تاریخی قزوین ۲۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، علی فرخزاد در این باره گفت: در ایام نوروز یک میلیون و ۵۸۰ خودرو تا ۱۳ فروردین در راه های استان تردد داشتند و دو میلیون و ۲۸۰ هزار گردشگر از مراکز تاریخی استان بازدید کردند که این میزان ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

فرخزاد اظهارداشت: برنامه های ستاد خدمات سفر از چندین ماه قبل توسط ۱۳ کمیته زیرمجموعه شروع شد و با توجه به سیاست تحقق نوروزی متفاوت در طرح نوروزی ۹۶ این کار به خوبی اجرا شد.

وی تصریح کرد: رویکرد ما تبدیل قزوین به مقصد گردشگری است و با توجه به این موضوع تبیلغات خوبی در استان های همجوار انجام شد و ۱۱۰ تابلو تبلیغاتی بزرگ در شهر تهران و کرج و ۴۰۰ تابلوی کوچک برای معرفی نقاط گردشگری و توریستی مورد استفاده قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری افزود: بهترین تبلیغ برنامه ریزی برای پذیرایی شایسته از مسافران و گردشگران استان بود که در سطح مطلوبی انجام شد و تلاش ما برای توسعه گردشگری در تمام نقاط استان از جمله شهر قزوین عملیاتی شد.

وی با اشاره به میزان تردد در محورهای استان بیان کرد: بیش از یک میلیون و ۵۸۰ خودرو تا ۱۳ فروردین در محورهای مواصلاتی استان تردد داشتند و دو میلیون و ۲۸۰ هزار گردشگر از مراکزتاریخی بازدید کردند که با افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته روبرو شدیم.

فرخزاد در خصوص ضریب اشغال مراکز اقامتی استان گفت: در این ایام ۲۲۰ هزار مسافر در مراکز اقامتی استان اسکان یافتند که با ۱۰ درصد افزایش و ضریب اشغال صد درصدی در تمامی همراه بوده است.

وی ادامه داد: با برنامه ریزی صورت گرفته تلفات جاده ای نزدیک به ۱۶ درصد و تصادفات جاده ای حدود ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت که بسیار امیدوارکننده است.

فرخزاد در مورد بازدیدهای نظارتی افزود: ۸۴۰ مورد بازدید نظارتی مشترک توسط دستگاه های مرتبط از جمله میراث فرهنگی، تعزیرات حکومتی و دانشگاهعلوم پزشکی صورت گرفت که از تمامی دست اندرکاران تشکر می شود.