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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۷:۴۱

جانشین ستاد هماهنگی خدمات سفر استان قزوین:

بازدید از مراکز گردشگری و تاریخی قزوین ۲۰ درصد افزایش یافت

بازدید از مراکز گردشگری و تاریخی قزوین ۲۰ درصد افزایش یافت

قزوین- جانشین ستاد هماهنگی خدمات سفر استان قزوین گفت: در نوروز امسال دو میلیون و ۲۸۰ هزار نفر از مناطق تاریخی استان دیدن کردند که شاهد افزایش ۲۰ درصدی بازدیدها بودیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، علی فرخزاد در این باره گفت: در ایام نوروز یک میلیون و ۵۸۰ خودرو تا ۱۳ فروردین در راه های استان تردد داشتند و دو میلیون و ۲۸۰ هزار گردشگر از مراکز تاریخی استان بازدید کردند که این میزان ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

فرخزاد اظهارداشت: برنامه های ستاد خدمات سفر از چندین ماه قبل توسط ۱۳ کمیته زیرمجموعه شروع شد و با توجه به سیاست تحقق نوروزی متفاوت در طرح نوروزی ۹۶ این کار به خوبی اجرا شد.

وی تصریح کرد: رویکرد ما تبدیل قزوین به مقصد گردشگری است و با توجه به این موضوع تبیلغات خوبی در استان های همجوار انجام شد و ۱۱۰ تابلو تبلیغاتی بزرگ در شهر تهران و کرج و ۴۰۰ تابلوی کوچک برای معرفی نقاط گردشگری و توریستی مورد استفاده قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری افزود: بهترین تبلیغ برنامه ریزی برای پذیرایی شایسته از مسافران و گردشگران استان بود که در سطح مطلوبی انجام شد و تلاش ما برای توسعه گردشگری در تمام نقاط استان از جمله شهر قزوین عملیاتی شد.

وی با اشاره به میزان تردد در محورهای استان بیان کرد: بیش از یک میلیون و ۵۸۰ خودرو تا ۱۳ فروردین در محورهای مواصلاتی استان تردد داشتند و دو میلیون و ۲۸۰ هزار گردشگر از مراکزتاریخی بازدید کردند که با افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته روبرو شدیم.

فرخزاد در خصوص ضریب اشغال مراکز اقامتی استان گفت: در این ایام ۲۲۰ هزار مسافر در مراکز اقامتی استان اسکان یافتند که با ۱۰ درصد افزایش و ضریب اشغال صد درصدی در تمامی همراه بوده است.

وی ادامه داد: با برنامه ریزی صورت گرفته تلفات جاده ای نزدیک به ۱۶ درصد و تصادفات جاده ای حدود ۵۰ درصد  نسبت به سال گذشته کاهش یافت که بسیار امیدوارکننده است.

فرخزاد در مورد بازدیدهای نظارتی افزود: ۸۴۰ مورد بازدید نظارتی مشترک توسط دستگاه های مرتبط از جمله میراث فرهنگی، تعزیرات حکومتی و  دانشگاهعلوم پزشکی صورت گرفت که از تمامی دست اندرکاران تشکر می شود.

کد مطلب 3943597

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