زخمی شدن دو افسر پلیس بر اثر انفجار بمب در ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، منابع امنیتی ترکیه از زخمی شدن دستکم دو افسر پلیس بر اثر انفجار بمبی در بخش جنوبی استان مرسین خبر دادند.

بر اساس این گزارش، «محمت صحنه» رئیس پلیس استان مرسین با تایید این خبر گفت که بررسی های گسترده برای یافتن عاملین این بمبگذاری آغاز شده است.

«اوزدمیر چاکاجاک»، فرماندار مرسین نیز اعلام کرده که این بمب به احتمال زیاد از طریق کنترل از راه دور منفجر شده است. وی همچنین گفت که رسیدگی به این پرونده ادامه دارد.

چاکاجاک افزود: نیروهای امنیتی ما به زودی عاملین این حادثه را خواهند یافت.

گفته می شود دو افسر زخمی شده بر اثر این حادثه به بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی مرسین منتقل شده اند.