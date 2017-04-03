پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده وزش جریانات شمالی طی ۴۸ ساعت آینده است که در نتیجه آن دریا به‌ویژه در نواحی مرکزی و جنوبی استان مواج خواهد شد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: طی این مدت در برخی نقاط احتمال تشکیل گرد و خاک وجود دارد.

وی اضافه کرد: برای ۲۴ ساعت آینده، آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و در برخی نقاط احتمالاً گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

مساعدی بیان کرد: جهت باد نیز شمال غربی با سرعت ۱۶ تا ۴۲ کیلومتر در ساعت و در قسمت‌های جنوبی استان گاهی تا ۵۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی ادامه داد: طی این مدت ارتفاع موج در سواحل شمالی استان ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی تا ۱۵۰ سانتی متر و در سواحل مرکزی و جنوبی ۱۲۰ تا ۲۴۰ سانتی متر خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: فردا زمان مد اول دریا ساعت دو و ۴۱ دقیقه بامداد، جزر اول دریا در ساعت شش و ۳۹ دقیقه بامداد، مد دوم دریا ساعت ۱۳ و ۳۲ دقیقه و جزر دوم دریا ساعت ۲۱ و ۴۶ دقیقه خواهد بود.