به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه (۱۴ فروردین ماه ۹۶) در حاشیه دیدار نوروزی خود در جمع خبرنگاران درباره نامگذاری سال جدید با عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، اظهار داشت: با توجه به جهت‌گیری‌هایی که مقام معظم رهبری در طول چند سال اخیر در خصوص مساله اشتغال داشتند و برای اینکه به رشد و توسعه پایدار دست یابیم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مطرح شد.

وی افزود: البته دولت هم در این زمینه برنامه ها و کارهای قابل قبولی داشت و در مساله زیربناها نیز بسترسازی خوبی انجام دادند که بتوانیم شاخص ها و اولویت‌هایی که در بخش اقتصاد مدنظر است، ساماندهی کنیم.

رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مهمترین مساله امروز اشتغال و تولید است، گفت: معیشت مردم دغدغه اصلی کشور است و خوشبختانه مجلس و دولت هم جهت گیری ها و سمت و سوهایی را داشته‌اند.

عارف همچنین تصریح کرد: به عنوان مثال در برنامه ششم توسعه با جهت گیری انجام شده امیدواریم امسال بتوانیم حرکت جدی‌تر و دقیق‌تری را در رابطه با تولید که مساله مهمی بوده و اشتغال نیز از آن ناشی می شود داشته باشیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شعار سال جاری شعاری محوری و اصلی است و قطعا مورد توجه همه نهادها و دست اندرکاران است.