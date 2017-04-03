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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۸:۱۰

زاکانی در جمع خبرنگاران:

همه باید تابع عقل جمعی «جبهه مردمی» باشند

همه باید تابع عقل جمعی «جبهه مردمی» باشند

زاکانی تاکید کرد که به اصول و تصمیمات جبهه مردمی نیروهای انقلاب پایبند است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی یکی از نامزدهای جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی عصر امروز در حاشیه نشست کمیته اقشار این جبهه در جمع خبرنگاران درباره میزان پایبندی به اصول جبهه مردمی اظهار کرد: مکانیزم جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی را باید شورای مرکزی تعیین کند، اما هر آنچه که عقل جمعی راه را فراروی جبهه قرار دهد که مسیر و هدف را مشخص کرده باشد همه باید تابع آن باشند.

وی در این باره که در صورت کاندید نهایی نبودن از عرصه انتخابات کناره‌گیری می‌کند، گفت: من در این خصوص نامه زده‌ام و به همه نیز گفته‌ام که دیانت و عقلانیت حکم می‌کند که در مسیر هدف جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی حرکت کنیم.

کد مطلب 3943617

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