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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۸:۱۱

پلیس بوشهری ۱۹ میلیارد ریال را به صاحبش برگرداند

پلیس بوشهری ۱۹ میلیارد ریال را به صاحبش برگرداند

بوشهر - افسر پلیس فرماندهی انتظامی شهرستان بوشهر یک فقره چک ۱۹ میلیارد ریالی را که در حین گشت‌زنی پیدا کرده بود به صاحبش برگرداند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستوان‌دوم حسین راستگو در اجرای طرح نوروزی پلیس در حین گشت زنی در پارک «سیادت» شهر بوشهر یک فقره چک به مبلغ ۱۹ میلیارد ریال پشت امضاء شده را پیدا کرده و پس از پایان شیفت‌کاری به فرمانده انتظامی شهرستان تحویل می‌دهد.

سرهنگ ابراهیم عرب‌زاده فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر با دعوت از صاحب چک که ساکن تهران بود و به‌عنوان مسافر نوروزی به بوشهر سفر کرده بود پس از یادآوری توصیه‌های لازم در خصوص حفاطت و نگهداری اسناد و مدارک مهم و اواراق بهادار، آن را به صاحبش برگرداند.

این پلیس وظیفه شناس به علت مناعت طبع و صحت عمل مورد تشویق فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر قرار گرفت.

کد مطلب 3943619

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