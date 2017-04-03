به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، وزارت خارجه سوریه به انفجارهای تروریستی در شهر سن‌پترزبورگ روسیه واکنش نشان داد.

در همین راستا، یک منبع رسمی در وزارت خارجه سوریه اعلام کرد که سوریه جنایت تروریستی در متروd شهر سن‌پترزبورگ روسیه را که منجر به زخمی و کشتن ده ها نفر از غیر نظامیان شد، به شدت محکوم می کند.

دقایقی پیش انفجاری در متروی شهر «سن پترزبورگ» رخ داد. بنابر گزارش ها این انفجار در ایستگاه «سنایا پلوشاد» و ایستگاه موسسه تکنولوژی رخ داده است.



گزارش های اولیه حکایت از کشته شدن حداقل ۱۰ نفر و زخمی شدن ۵۰ نفر در این انفجار دارد که در میان آنها چند کودک دیده می شود. در پی این حاده تمامی ایستگاه های متروی سن پترزبورگ بسته شد.



در پی این انفجار«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه تسلیت گفته و دستور تحقیق در این خصوص را صادر کرده است. این انفجار زمانی روی داد که ولادیمیر پوتین درشهر سن پترزبورگ در اجلاس روزنامه نگاران منطقه ای و محلی به نام «حقیقت و عدالت » سخنرانی می کرد.