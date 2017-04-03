کاهش ۱۲درصدی قربانیان و ۷درصدی مجروحان حوادث رانندگی در نوروز۹۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس راهور، سردارتقی مهری با اشاره به اینکه رعایت قوانین و مقررات رانندگی درنوروز امسال نسبت به سال گذشته توسط رانندگان افزایش داشته است، افزود: در کنار این امر نقش خانواده‌ها در داخل خودروها و نظارت برعملکرد راننده در کناراطلاع رسانی و فرهنگ سازی ازطریق رسانه ملی، سایت‌ها و خبرگزاری‌ها و سایر رسانه‌ها در این امر مؤثر بوده است که جا دارد از همگی برای این امر تشکر کنیم و امیدوارم این روند در طول سال نیز استمرار یابد.

اولین تصادف سال ۹۶

وی به اولین تصادف بعد از سال نو اشاره کرد و گفت: این تصادف در نخستین روز سال نو حوالی ساعت ۱۷ در کیلومتر ۱۰۳ محور یزد کرمان بر اثر واژگونی یک دستگاه تیبا رخ داد که در این حادثه یک تن کشته و دو تن مجروح شدند و ناتوانی راننده در کنترل وسایل نقلیه علت حادثه بوده است.

بدترین تصادف سال ۹۶

سردارمهری بدترین روزبه لحاظ کشته‌های تصادفات درطرح نوروز ۹۶ را ۲۶ اسفند ماه ۹۵ عنوان کرد و گفت: متأسفانه در این روز ۲۹ تن از هموطنان درتصادفات رانندگی جان باختند درعین حال ۱۳ فروردین بهترین روز به لحاظ تصادفات نوروزی بود که تنها ۷ تن در تصادفات کشته شدند.

استان‌های دارای بیشترین تلفات

رئیس پلیس راهور به استانهای دارای بیشترین تصادفات فوتی در نوروز امسال اشاره کرد و گفت: استان فارس با ۳۳ کشته کرمان ۳۱ سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی هر کدام ۳۰ و اصفهان ۲۷ کشته بیشترین تلفات تصادفات نوروزی را به خود اختصاص دادند.

مهری با اشاره به اینکه ۷۲ درصد تصادفات نوروزی متعلق به خودروهای سواری ۱۲ درصد وانت بار ۸ درصد موتور سیکلت ۶ درصد کامیون و ۱٫۷ درصد مسافر برهای عمومی بوده‌اند گفت: ۴۱ درصد علل تصادفات در نوروز امسال عدم توجه به جلو و خستگی و خواب آلودگی، ۲۳ درصد سرعت غیرمجاز و ۲۱ درصد سبقت غیرمجاز و انحراف به چپ بوده است.

سردارمهری با بیان اینکه ۳۹ درصد تصادفات در نوروز از شکل واژگونی بوده است، افزود: بیشترین علل این تصادفات لغزندگی معابر، خستگی و خواب آلودگی رانندگان یا سرعت غیرمجاز بوده است.

بالاترین سرعت ثبت شده در نوروز امسال

سردارمهری با بالاترین سرعت ثبت شده درنوروزامسال اشاره کرد وافزود: بیشترین سرعت ثبت شده متعلق به سواری «بی ام وی (BMW)» با ۱۹۷ کیلومتر برساعت در اتوبان تهران قم حوالی ۲۳:۳۰ بوده است.

وی درخصوص کمترین و بیشترین سن رانندگان مقصر در حوادث رانندگی نوروز گفت: جوان‌ترین راننده مقصر فردی ۱۹ ساله دارای خودرو وانت پیکان در فومنات گیلان بوده و مسن‌ترین آنها نیز فردی ۷۹ ساله دارنده خودرو پیکان در محور اندیمشک - خرم‌آباد استان خوزستان بوده است.

رئیس پلیس راهور ناجا اظهارکرد: دردناکترین تصادف نوروز ۹۶ در کیلومتر ۴۰ محور مرند تبریز حوالی ۶:۳۰ بین یک دستگاه اتوبوس 'مان' و مینی بوس 'فورد' رخ داد که در این حادثه متأسفانه ۶ تن کشته و۷ تن مجروح شدند که علت آن خستگی و خواب آلودگی راننده اتوبوس بوده است.

پراید و پژو دارای بیشترین تصادفات

وی دربارهٔ بیشترین خودروهای تصادف کرده در نوروز امسال گفت: برابر آمارها بیشترین تصادفات ثبت شده در نوروز متعلق به خودروهای پراید و پژو بوده که یکی از علل اصلی آن فراوانی این دو خودرو نسبت به سایر خودروها بوده است.

سردار مهری دربارهٔ مهمترین برنامه‌های پلیس راهور درسال جدید افزود: بهره‌گیری پیش از پیش از فناوری‌های نوین مانند تقویت سامانه سپهتن و افزایش دوربین‌های کنترل تخلفات درکنار افزایش آموزش‌های همگانی با هدف ارتقای فرهنگ ترافیک بین کاربران ترافیکی با کمک تمام رسانه‌ها و آموزش کاربران وسایل نقلیه عمومی دانش آموزان فرهنگ یاران مهمترین برنامه‌های پلیس راهور در سال ۹۶ خواهد بود.