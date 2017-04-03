به گزارش خبرگزاری مهر، سید علیرضا عبادی با صدور بیانیه‌ای خطاب به مدیران حوزه‌های علمیه، فرماندهان نظامی و انتظامی، مدیران دستگاه‌های اجرایی، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش علی و رؤسای اتاق اصناف در استان خراسان جنوبی، بر حمایت از تولید و مصرف کالاهای ایرانی تأکید کرد و اظهار داشت: مردم و مسئولان خرید کالاهای داخلی خصوصاً تولید استان را در اولویت خریدهای خود قرار دهند.

وی افزود: با توجه به شعار امسال از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» و حکم معظم له در بیانات نوروزی که «واردات کالاهایی که در داخل به قدر کافی تولید می‌شود، باید به صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته شود و آنچه که در داخل تولید می‌شود از خارج وارد نشود» می‌طلبد برای تحقق عملی این فرمان مهم، حمایت از تولید داخلی و برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی، رونق تولید و افزایش اشتغال، نخریدن کالاهای خارجی که دارای مشابه داخلی هستند به عنوان امری واجب در سطح ادارات و سازمانها مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی تصریح کرد: در این راستا توصیه می‌شود خرید کالاهای تولیدی در سطح استان در اولویت دستگاه‌های و سازمانها باشد.