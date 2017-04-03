اجلاس هیأت خدمات مالی اسلامی در مالزی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در حاشیه این اجلاس، نشستها و سخنرانیهای جانبی در روزهای چهارم و پنجم آوریل مقارن با پانزدهم و شانزدهم فروردینماه نیز برنامه ریزی شده است. اکبرکمیجانی قائم مقام بانک مرکزی به عنوان یکی از سخنرانان کلیدی در خصوص نقش و جایگاه IFSB در ارتقای ثبات نظام مالی کشورهای اسلامی در این اجلاس سخنرانی خواهد کرد.
در اجلاس سال جاری، با توجه به خاتمه دوره مسئولیت دبیرکل فعلی این هیآت، دبیرکل جدید که بالاترین مقام اجرایی آن محسوب میشود، برگزیده خواهد شد و بدین لحاظ این دوره از اهمیت افزونتری برخوردار است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان رییس دورهای هیأت خدمات مالی اسلامی متولی برگزاری پانزدهمین جلسه مجمع عمومی سالانه و سیامین جلسه شورای عالی این سازمان است.
پیش از این نیز در سال ۲۰۰۵ میلادی جلسات مجمع عمومی سالانه و شورای عالی هیأت خدمات مالی اسلامی به ریاست بانک مرکزی ایران برگزار شد.
هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) در سال ۲۰۰۲ میلادی تأسیس شده و دبیرخانه آن در کشور مالزی واقع است. این سازمان با ۱۸۸ عضو متشکل از ۷۰ مقام مقرراتگذار و نظارت مالی، ۸ سازمان بینالمللی و ۱۱۰ نهاد مالی فعال در ۵۷ کشور دنیا، در حال حاضر از اعتبار و جایگاه مهمی در میان سازمانها و مؤسسات بینالمللی استانداردگذار برخوردار است و در واقع، کارکرد و نقشی مشابه با کمیته نظارت بانکی بال، سازمان بینالمللی کمیسیونهای اوراق بهادار و انجمن بینالمللی ناظران بیمهای را در حوزههای بانکداری، بازار سرمایه و بیمه اسلامی ایفا میکند. هدف و مأموریت اصلی هیأت خدمات مالی اسلامی، ارتقای ثبات و سلامت صنعت مالی اسلامی مشتمل بر بانکداری، بازار سرمایه و بیمه از طریق تدوین استانداردها و رهنمودهای نظارتی ماست. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ایدهپردازان و بنیانگذاران سازمان یادشده به شمار میرود و از بدو تأسیس سازمان مذکور تاکنون، وفق ترتیبات اساسنامهای، عضو دایمی ارکان اصلی آن بوده است.
تاکنون هیأت خدمات مالی اسلامی در راستای اهداف و مأموریتهای خود، ۱۸ سند متضمن استانداردهایی برای ارتقای ثبات مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی در زمینههای مختلف بانکی، بازار سرمایه و بیمه منتشر کرده است.
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