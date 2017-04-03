تداوم بازداشت شیخ علی سلمان نشانگر وجود بحرانی حقیقی در بحرین است

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ حسین الدیهی معاون دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین در پیامی توییتری به رای دیوان عالی بحرین در تایید حکم حبس ۴ ساله بر ضد شیخ علی سلمان دبیر کل این جمعیت و از برجسته ترین رهبران انقلاب بحرین واکنش نشان داد.

وی در این پیام تاکید کرده است: شیخ علی سلمان شخصیتی است به وسعت وطن در تمامی خصوصیاتش از مصداقیتش گرفته تا وطن دوستی، وحدت آفرینی و سمبل حرکت مسالمت آمیز بودن. شیخ علی سلمان کلید حل مسائل است و حکومت و جهانیان به خوبی آگاهند که او برای دستیابی به هر گونه حل سیاسی (در بحرین) حائز قدرت و دارای پشتوانه مشروعیت ملی ست.

حکومت هر کسی را که پا برای گفتگو پیش گذاشت به زندان انداخت؛ زیرا هیچ گاه به چیزی به عنوان گفتگو اعتقاد ندارد، هدف از بازداشت شیخ علی سلمان هم فرار از مساله حل سیاسی و زیر بار خواسته های عادلانه مردم نرفتن است.

صدور هر حکمی برضد شیخ علی سلمان حتی در حد یک روز بازداشت ظلمی آشکار و انتقامی بغض آلود بوده و هیچ پایه و اساس مشروع و قانونی ای ندارد. ادامه بازداشت شیخ علی سلمان حتی برای یک روز نشانگر وجود بحرانی حقیقی در بحرین بوده و از حجم نفوذ سلطه (در تمامی ارگانها) و عدم پذیرش هرگونه نظر و آراء دیگران حکایت میکند.

صدور حکم ۴ ساله برضد شیخ علی سلمان ظلمی آشکار است و بیانگر روش حکومت در انتقام جویی از آراء و نظرات دیگران است. این رهبر معارضین بحرین -شیخ علی سلمان- در تمامی مقاطع انقلاب از میادین و میز مذاکره گرفته تا دادگاه و زندان، در واقع به ملت درسی از وطن دوستی و حکمت داد. تاریخ شاهدی است بر آنکه مبارزین بزرگی که در کشورهایشان پیروزی و تحول آفریدند از زندانهای استبداد میگذرند.

وی در پایان خطاب به شیخ علی سلمان گفت: تمامی افتخار، بلندی مرتبه و شرف از آن توست؛ شیخ علی سلمان تو رهبری ملی و شریف هستی و به اذن الهی پیروزمندانه و با سربلندی از زندان خارج خواهی شد.

گفتنی است، دادگاه استیناف بحرین حکم صادره علیه دبیرکل جمعیت الوفاق این کشور مبنی بر افزایش مدت محکومیت حبس وی از ۴ به ۹ سال را نقض کرد. پیشتر دادگاه وابسته به آل خلیفه طی اقدامی سیاسی و سرکوبگرانه محکومیت حبس شیخ علی سلمان را بدون هیچگونه سند و مدرک متقنی به ۹ سال افزایش داده بود.