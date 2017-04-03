ورود ۶۴۲ هزار مسافر نوروزی به قشم/افزایش ۵۴ درصدی مسافران هوایی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از منطقه آزاد قشم، فرزین حقدل گفت: در تعطیلات نوروز امسال بیش از ۱۱۸ هزار دستگاه خودرو از طریق بندر پهل در استان هرمزگان وارد اسکله لافت جزیره قشم شدند که این رقم نسبت به پارسال شش درصد افزایش داشته است.

به گفته وی، در همین مدت بیش از ۳۱ هزار مسافر از فرودگاه بین المللی قشم به این جزیره سفر کردند که نسبت به مدت مشابه پارسال با رشد چشمگیر ۵۴ درصدی همراه بود.

قائم مقام ستاد اجرایی خدمات سفر قشم بیان کرد: در سیزدهمین روز از بهار ۹۶، بیش از هشت هزار تن به جزیره سفر کردند که هفت هزار نفر از طریق اسکله ها و هزار نفر نیز از فرودگاه به جزیره وارد شدند.

جزیره قشم با وسعت یکهزار و ۵۰۰ کیلومترمربع در جنوب ایران و تنگه هرمز واقع شده و هر ساله پذیرای میلیون ها گردشگر داخلی و خارجی است. نوروز امسال هم با وجود بارش های کم سابقه در جزیره صدها هزار تن از هموطنان این جزیره زیبا را به عنوان مقصد سفر انتخاب کردند.