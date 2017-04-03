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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۲۰:۱۰

ترزا می:

از حاکمیت بر جبل الطارق نخواهیم گذشت

از حاکمیت بر جبل الطارق نخواهیم گذشت

نخست وزیر انگلیس گفت که کشورش بدون رضایت مردم جبل الطارق حاضر به گذشتن از سر حق حاکمیت خود بر این مطقه نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیروز، «ترزا می» نخست وزیر انگلیس تاکید کرد که لندن بدون موافقت مردم جبل الطارق از حق حاکمیت خود بر این منطقه صرف نظر نخواهد کرد.

بر اساس این گزارش، به دنبال رخداد مساله برگزیت و تصمیم انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا، بار دیگر بحث بر سر جدایی منطقه جبل الطارق اسپانیا از انگلیس مطرح شده است.

این درحالیست که «مایکل هاوارد»، رهبر پیشین حزب محافظه کار در جریان سخنرانی روز یکشنبه خود به جنگ فالکلند در سال ۱۹۸۲ میلادی اشاره کرد و گفت: سی و پنج سال پیش در چنین هفته ای زن دیگری که در آن زمان نخست وزیر بریتانیا بود نیروی ویژه را به آن سوی دنیا فرستاد تا از آزادی گروه کوچکی از بریتانیایی ها در مقابل یک کشور اسپانیایی زبان دیگر دفاع کند. اطمینان دارم که نخست وزیر فعلی نیز عزم مشابهی از خود در دفاع از مردم جبل الطارق نشان خواهد داد.

گفتنی است ساکنان منطقه جبل الطارق که با مساحتی در حدود هفت کیلومتر مربع در جنوب اسپانیا واقع شده، در جریان همه پرسی سال ۲۰۰۲ که به صورت مشترک توسط دولت های اسپانیا و انگلیس برگزار شد، با جدایی این منطقه اسپانایی نشین از لندن مخالفت کرده و خواستار ابقا به عنوان بخشی از خاک انگلیس شدند.

کد مطلب 3943655

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