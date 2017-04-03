صادق سلامت در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با خدمات ارائه شده در طرح ملی امداد و نجات نوروزی جمعیت هلال احمر خوزستان اظهار کرد: از ۲۵ اسفند تا ۱۴ فروردین سال جاری ۴۸ مورد تصادفات جاده ای داشتیم که منجر به درمان سرپایی هفت مصدوم، انتقال ۶۷ نفر به بیمارستان و فوت چهار نفر شد.

وی افزود: در زمینه خدمات حضوری به مسافران نوروزی نیز ارائه خدمات درمانی به ۱۵ هزار و ۴۰ نفر به صورت سرپایی، ۲۸ نفر انتقالی و اسکان چهار هزار و ۸۷۹ نفر را داشتیم.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خوزستان در ارتباط با خدمات ارائه شده به کاروان های راهیان نور گفت: پنج هزار و ۳۸۹ نفر به صورت سرپایی درمان، ۱۰ انتقالی و اسکان پنج هزار و ۷۵ نفر را هم در این حوزه داشتیم.

سلامت عنوان کرد: تعداد یک فروند بالگرد، ۲۰ پست موقت، ۱۸ پایگاه، ۳۸ دستگاه آمبولانس، ۱۵ دستگاه خودروی نجات و پنج دستگاه موتورلانس برای خدمات رسانی به زائران راهیان نور مشغول هستند.

وی بیان کرد: ۴۴۹ نفر شامل ۳۰ نجاتگر، ۶۴ پرسنل، ۱۰ نفر مرکز کنترل و هماهنگی و ۱۵ نفر تیم واکنش سریع طی این مدت در طرح ملی امداد و نجات نوروزی این جمعیت فعالیت دارند.