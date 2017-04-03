به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الولوه، دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین به کاهش حکم صادر شده علیه وی از ۹ سال حبس به ۴ سال توسط دادگاه استیناف واکنش نشان داد.

در همین راستا، شیخ «علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق در تماس تلفنی با خانواده خود تاکید کرد: من بی گناه هستم و بزرگترین گشایش، تحقق آزادی و دموکراسی برای بحرین است.

دادگاه استیناف بحرین حکم صادره علیه دبیرکل جمعیت الوفاق این کشور مبنی بر افزایش مدت محکومیت حبس وی از ۴ به ۹ سال را نقض کرد. پیشتر دادگاه وابسته به آل خلیفه طی اقدامی سیاسی و سرکوبگرانه محکومیت حبس شیخ علی سلمان را بدون هیچگونه سند و مدرک متقنی به ۹ سال افزایش داده بود.

شیخ حسین الدیهی معاون دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین نیز تاکید کرد که صدور هر حکمی برضد شیخ علی سلمان حتی در حدیک روز بازداشت ظلمی آشکار و انتقامی بغض آلود بوده و هیچ پایه و اساس مشروع و قانونی ندارد.