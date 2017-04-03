بیشترین بارندگی استان ایلام در بخش سیوان ثبت شد

یوسف شیخ الملوکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی مدت یاد شده در این بخش ۳۵ میلی متر باران باریده است.

وی افزود: مرکز استان نیز از روز شنبه تاکنون حدود ۱۸ میلی متر بارندگی داشته است.

مدیرکل هواشناسی ایلام یادآور شد: شهر دهلران در این مدت ۱۰.۵ میلی متر، مهران ۳.۵ ، دره شهر ۶.۵ ، ایوان ۱۸ ، سرابله ۱۴، آبدانان ۸ و لومار نیز ۱۸ میلی متر باران باریده است.

شیخ الملوکی با اشاره به اینکه بارش ها در فصل بهار به یکباره اتفاق می افتد، تاکید کرد: مردم باید از تجمع در حاشیه رودخانه و مسیل ها به منظور جلوگیری از حوادث احتمالی و سیلابی شدن رودخانه ها پرهیز کنند.

شهر ایلام از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون شاهد ۳۶۳ میلی متر باران بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۵۶ و در مقایسه با میانگین بلند مدت ۲۵ درصد کاهش را نشان می دهد.

در این مدت ایوان با ۵۴۳ میلیمتر پر بارش ترین و مهران با ۱۳۱ میلیمتر کم بارش ترین نقاط در میان مراکز شهرستان های این استان بوده اند.