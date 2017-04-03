اورژانس البرز به ۴۹۲۷ بیمار و مصدوم خدمات رسانی کرد

مهرداد بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اورژانس ۱۱۵ البرز در طرح سلامت نوروز ۹۶ به ۴ هزار و ۹۲۷ بیمار و مصدوم خدمات درمانی پیش بیمارستانی ارائه داد.
وی افزود: مرکز اورژانس ۱۱۵ البرز در طرح سلامت نوروزی سال۹۶ که از ساعت ۸ صبح روز ۲۵ اسفند ۹۵ آغاز شده و در ساعت ۸ صبح روز ۱۴ فروردین ۹۶ پایان یافت، در پی پاسخگویی به حدود ۴۵ هزار تماس تلفنی برقرار شده با واحد ارتباطات این مرکز و انجام چهار هزار و ۷۱۹ مأموریت اورژانسی به چهار هزار و ۹۲۷ بیمار خدمات درمانی ارائه داده است.
رئیس مرکز مدیریت حوادث استان البرز تصریح کرد: این مرکز در طول مدت ۱۹ روز طرح سلامت نوروزی بهوسیله یک فروند بالگرد، دو دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۵۴ دستگاه آمبولانس، چهار دستگاه موتورلانس و پنج ایستگاه سلامت همچنین فعالیت شبانهروزی حدود ۴۰۰ نیروی کارشناس عملیاتی و پشتیبانی توانسته است تعداد ۳ هزار و ۴۹۴ مأموریت در مناطق شهری و ۷۷۴ مأموریت در جادهها و محورهای مواصلاتی استان البرز را به انجام رساند.
بابایی اعلام کرد: از این تعداد چهار هزار و ۱۳۸ مورد مربوط به پوشش امدادی و درمانی به بیماران غیر تصادفی و ۵۸۱ مورد نیز ارائه خدمات درمانی به مصدومیت حوادث ترافیکی شهری و جادهای بوده است.
وی گفت: تعداد ۴۲۶ نفر از مسافران نوروزی به ایستگاههای سلامت اورژانس ۱۱۵ البرز که در ۵ محل پرتردد در محورهای مواصلاتی استان البرز مراجعه و از خدمات درمانی پیش بیمارستانی برخوردار شدهاند.
رئیس مرکز مدیریت حوادث استان البرز یادآور شد: بالگرد پایگاه هوایی اورژانس ۱۱۵ البرز نیز در ۱۳ سورتی پرواز به ۲۶ بیمار اورژانسی که نیاز به انتقال سریعتر به مراکز درمانی داشتند، امدادرسانی کرده است.
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