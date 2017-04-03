آیت الله سید احمد میرعمادی در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» اظهار داشت: در این راستا بازدید از واحدهای تولیدی استان لرستان در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در این راستا فردا از روند فعالیت پتروشیمی خرم آباد با حضور مسئولان و متولیان امر در دستگاههای مرتبط بازدید به عمل خواهد آمد.

آیت الله میرعمادی با اشاره به مشکل بیکاری و همچنین موانع پیش روی تولید در استان لرستان ابراز امیدواری کرد که در جریان این بازدیدها ضمن بررسی مشکلات زمینه رفع موانع و همچنین ارتقای حوزه تولید و اشتغال استان فراهم شود.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نامگذاری شده بیان کرد: این امر بیانگر این بوده که اقتصاد مقاومتی یک راهبرد بوده که باید استمرار یابد.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه تکرار اقتصاد مقاومتی به عنوان محور شعار سال بیان گر آن است که اقتصاد مقاومتی یک سیاست راهبردی است که باید تداوم پیدا کند، اظهار داشت: در حال حاضر مهم ترین و ضروری ترین نیاز کشور مسئله اقتصاد و تنها راه بهبود معیشت مردم پیگیری همه جانبه سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی اولویت کشور و کلید حل مشکلات است، تصریح کرد: از سوی دیگر علی رغم کارهای خوبی که صورت گرفته اما هنوز انتظار مردم و مقام معظم رهبری برآورده نشده است و باید سیاست های اقتصاد مقاومتی ادامه پیدا کند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه تمرکز بر تولید و اشتغال برای آن است که گره اصلی مشکلات اقتصادی رکود تولید و بیکاری است، افزود: تلاش های صورت گرفته در ستاد اقتصاد مقاومتی به مرحله تولید و کاهش بیکاری نیانجامیده است.

آیت الله میرعمادی همچنین با اشاره به مسئله اشتغال و تولید در نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری بیان داشت: این امر نیز به این دلیل بوده که در کشور شاهد رکود حوزه تولید و همچنین بحران بیکاری هستیم که باید رفع شوند.