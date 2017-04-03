اسکان ۸۵۸۸ خانوار در مدارس دزفول در ایام نوروز

عبدالمحمد جرجانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال ۶۵ مدرسه در شهرستان دزفول در قالب ۵۶۰ کلاس درس برای ورود مسافران نوروزی تجهیز شده بود.

وی افزود: ضمن اینکه کلاس های گروه «ج» حذف شده و گروه های «الف» و «ب» با موقعیت و امکانات ویژه آماده خدمت رسانی به مسافران نوروزی بوده اند.

جرجانی عنوان کرد: هشت هزار و ۵۸۸ خانوار در قالب ۲۰ هزار و ۷۱۶ فرهنگی، سه هزار و ۷۳۶ غیرفرهنگی و پنج هزار و ۸۶۰ کارکنان دولت و در مجموع ۳۰ هزار و ۳۱۲ نفر روز از بیست و ششم اسفندماه ۹۵ تا ساعت هشت صبح دوازدهم فروردین ماه ۹۶ در مجموعه های ستاد اسکان فرهنگیان شهرستان دزفول پذیرش شده اند.

مدیر اداره آموزش و پرورش دزفول تصریح کرد: همه اعضای مسئول در ستادهای فرهنگیان شهرستان توانسته اند با نهایت درایت و همدلی برای هدایت و پذیرش مسافران نوروزی تلاش کنند.

جرجانی با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ نفر در طول شبانه روز برای خدمت رسانی به مسافران نوروزی آماده بوده اند، تصریح کرد: برنامه ریزی و آماده سازی ستادهای اسکان برای پذیرایی از مسافران نوروزی، حضور در ستاد هدایت مسافران از مهمترین اقداماتی است که برای رفاه حال مسافران انجام شده است.

مدیر آموزش و پرورش دزفول با بیان اینکه همه امکانات و خدماتی که در بخش های مختلف آموزش و پرورش وجود داشت بسیار مطلوب بود، ادامه داد: امسال نیز آموزش و پرورش دزفول به عنوان یک دستگاه متولی در کنار سایر دستگاه های اجرایی شهرستان خدمات شایسته ای را به مسافران نوروزی ارائه داد.