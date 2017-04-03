«اولاند» عالی ترین نشانه فرانسه را به «الحریری» اعطا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه رسمی جریان المستقبل لبنان، «سعد الحریری» نخست وزیر لبنان و رئیس جریان المستقبل در پاریس با «فرانسوا اولاند» رئیس جمهور فرانسه دیدار کرد.

اولاند رئیس جمهور فرانسه در دیدار با نخست وزیر لبنان که به پاریس آمده، عالی ترین نشان فرانسه را به وی اعطا کرد.

الحریری پس از این دیدار تاکید کرد: دریافت نشان عالی فرانسه افتخاری برای من و خانواده ام است. آنچه موجب ارتباط ما می شود، واقعا قوی و قدیمی است و ابراز دوستی شما در قبال لبنان فراموش نمی شود.

از سوی دیگر اولاند نیز تصریح کرد: رفیق حریری پدر تو از طریق گفتگو و حل و فصل موضوعات با لبنانی ها، در آینده و موفقیت لبنان و نجات این کشور از دست نظام سوریه! بسیار نقش داشت. همیشه از تلاش ها برای حل مشکلات در لبنان سخن گفتم؛ آخرین مورد آن هم حمایت شما از انتخاب میشل عون به عنوان رئیس جمهور بود که موجب شد بتوانید با مشکلاتی که از آن رنج می برید، مقابله کنید.

الحریری پیش از این دیدار و به محض ورود به پاریس نیز با «برنار کازنوف» وزیر کشور فرانسه دیدار و اظهار داشت: لبنان نمی تواند به جای جامعه جهانی مسئولیت یک و نیم میلیون پناهنده را تحمل کند. جامعه جهانی باید در زمینه پناهندگان در لبنان سرمایه گذاری و به لبنان در این زمینه کمک کند.

وی همچنین بیان داشت: در سفر به عربستان با طرف سعودی توافق کردیم که کمیته عالی دوجانبه ای تشکیل دهیم و در چندین زمینه نیز با ریاض توافق نامه هایی امضا کردیم.