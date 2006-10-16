پاس بر استفاده از خصوصيات فردي تكيه دارد / تنها ضعف ما عدم نتيجه گيري است

عباس رضوي با بيان اين مطلب به خبرنگارمهر گفت: از زمان تعطيلات بازي هاي ليگ برتربه نحو احسن در جهت بهبود وضعيت روحي بازيكنان بهره برديم . در اين مدت اردويي سه روزه در جزيره كيش برپا كرديم و طي آن ديداري دوستانه با تيم فوتبال اميد ايران داشتيم . در اين بازي برابر تيمي كه چهارگل به استقلال زده بود نمايشي قابل قبول داشته و تنها با اختلاف يك گل شكست خورديم. اين نتيجه نشان دهنده شرايط ايده ال تيم ما قبل از بازي هاي هفته ششم ليگ برتر است.

وي با اشاره به بازي دشوار تيمش برابر تيم فوتبال پاس تهران گفت: پاس تيمي است توانمند كه در خطوط مختلف از بازيكنان باتجربه وملي پوش بهره مي برد. علي رغم نتايج نه چندان قابل قبولي كه تيم پاس طي هفته هاي اخير كسب كرده ، نمي توان ارزش هاي اين تيم را ناديده گرفت.

مربي تيم فوتبال راه آهن ادامه داد: بر اساس شناختي كه از تيم پاس دارم ، اين تيم را از نظر كار گروهي چندان قدرتمند نديدم و معتقدم نتايج آن تنها از روي خلاقيت برخي از بازيكنان رقم خورده است.

رضوي اذعان داشت: راه آهن در مقايسه با ديگر تيم هاي ليگ برتري وزن تيمي پاييني دارد و متاثر از همين مساله بازيكنان ما كمتر در درگيري ها حاضر مي شوند. در بازي هوايي نيز با ضعف هايي روبرو هستيم. همه اين مسائل دست به دست هم مي دهد تا كاستي هاي خود را با دويدن و حفظ توپ بيشتر پوشش دهيم.

وي با ابراز بي توجه اي به شايعاتي كه تاكيد بر بركناري وي از تيم راه آهن دارد، تصريح كرد: اين حواشي روي كار من و ديگر بازيكنان راه آهن اثر نمي گذارد. سال هاست در فوتبال حضور دارم و با فراز و نشيب آن آشنا هستم . اين را خوب مي دانم كه ظرف دو ماه و نيم نمي توان در تيمي چون راه آهن كه اسكلت بندي آن از فصل گذشته حفظ شده تحولي به وجود آورد. بايد ما نيز همچون مربيان فصل گذشته راه آهن فرصت كافي در اختيار داشته باشيم تا ناكامي هاي ابتداي فصل را با نتايجي بهتر جبران كنيم.