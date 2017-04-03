مشکل فنی جرثقیل ۱۶۰تنی درمیانه راه چهارباغ/خیابان مسدود شد

محمد شریعتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ایجاد مشکل فنی برای جرثقیل حامل مصالح ساختمان تجاری در ابتدای خیابان چهارباغ بالا در اصفهان اظهار داشت: پس از اعلام این حادثه به فرماندهی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ماموران امدادی آتش نشانی در محل حاضر و اقدامات ایمنی را در دستور کار قرار دادند.

وی با بیان اینکه این جرثقیل دارای وزن ۱۶۰ تن است و برای جابجایی آن نیازمند جرثقیلی با وزن بالاتر هستیم، ابراز داشت: با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته تا نیمه شب امشب جرثقیل با تناژ بالاتر برای جابجایی جرثقیل معیوب اعزام خواهد شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی با اشاره به اینکه زیر یکی از پایه‌های این جرثقیل خالی شده و احتمال ریزش مصالح وجود دارد، اضافه کرد: به منظور تامین ایمنی خیابان چهارباغ بالا در حال حاضر خیابان چهارباغ در محور هتل پل تا چهار راه نظر مسدود است.