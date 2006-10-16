اعتراف آمريكا به نقش مهم ايران در حل مشكلات منطقه / جيمز بيكر: ايران خواهان عراق آشفته نيست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تايمز، يك كميسيون آمريكايي با حمايت " جرج بوش" رئيس جمهوري اين كشور در حال تحقيق درباره گزينه هاي آمريكا درعراق است كه مي خواهد تغييرات اساسي را در استراتژي دولت آمريكا تا اوايل سال آتي پيشنهاد كند.

به نوشته اين روزنامه، دو گزينه مد نظر وجود دارند كه تغيير سياستهاي آمريكا را نشان خواهند داد و عبارتند از : عقب نشيني مرحله اي نظاميان آمريكايي ازعراق و وارد كردن ايران و سوريه در تلاشي مشترك براي توقف خشونتها در اين كشور.

بر پايه اين گزارش، در حالي كه اعضاي اين كميسيون در حال سنجيدن گزينه ها هستند، 10 عضو اين كميسيون به رياست " جيمز بيكر" وزير امور خارجه پيشين آمريكا در يك اصل به توافق رسيده اند و آن هم اين است كه سياست كنوني آمريكا كارساز نيست .

بيكر هفته گذشته در گفتگويي تلويزيوني تصريح كرد:" احتمالا برخي چيزها در گزارش ما وجود خواهد داشت كه ممكن است دولت آمريكا آن را دوست نداشته باشد."

هنوزمشخص نيست كه جرج بوش چگونه مي خواهد استراتژي خود را تغيير دهد،زيرا استراتژي وي بر بهبود امنيت در بغداد، آموزش نيروهاي امنيتي عراق و اعمال فشار بر دولت عراق براي ايجاد يك توافق سياسي در بين احزاب در حال جنگ متمركز است. پيبشرفتها در همه اين زمينه ها كند بوده و بوش هفته گذشته گفت كه وي براي ايده ها آمادگي دارد.

البته بيكر گفت كه وي خواهان نزديك شدن به ايران و سوريه است.

وي افزود :"من شخصا به گفتگو با دشمنان خود معتقدم. نه سوريها و نه ايرانيها خواهان يك عراق آشفته نيستند. بنابراين ممكن است كه جدا از مخالفت اين كشورها، برخي پتانسيلها براي دستيابي به چيزي وجود داشته باشد."

آوردن ايران و سوريه به مذاكرات نيازمند تغييرات مهم در سياست آمريكاست.

"جيمز دابينز" از موسسه رند و فرستاده سابق ويژه آمريكا به افغانستان گفت :" براي آوردن آنها ما به توقف تاكيدها بر چيزهايي مثل دموكراسي نياز داريم و بايد تاكيد بر چيزهايي مثل ثبات و تماميت ارضي را آغاز كنيم."

وي افزود :" ما بايد گفتگو در مورد تغيير نظام را متوقف كنيم. فكر كردن در مورد اينكه شما مي توانيد در عراق ثبات برقرار كنيد و همزمان ايران و سوريه را بي ثبات كنيد،غيرمعقول است."

به گزارش مهر، اعتراف مقامهاي آمريكايي نشان دهنده نقش مهم منطقه اي ايران در حل مشكلات خاورميانه و از جمله عراق است.