تصادفات در استان سمنان ۲۵درصد کاهش داشت

سرهنگ حسن خسروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه ۷۴درصد سوانح رانندگی منجر به فوت را واژگونی خودرو به علت خستگی و خواب آلودگی رانندگان را تشکیل می دهد، ابراز داشت: باتوجه به کویری و یکنواخت بودن جاده‌های استان سمنان عدم هوشیاری پدیده غالب در اکثر رانندگان عبوری از این محور است که باید توجه داشت استراحت به موقع می تواند درصد متوفیان را از ۱۳درصد به حداقل ها کاهش دهد.

وی با بیان اینکه روز گذشته ۲۷سانحه جرحی و خسارتی در جاده های استان سمنان به وقوع پیوست، افزود: در آخرین روز از طرح نوروزی پلیس ۱۳حادثه جرحی و ۱۴تصادف خسارتی رخ داد که پنج مورد را واژگونی خودرو شامل می شود که این حوادث ۲۱مجروح برجای گذاشت.

رئیس پلیس راه استان سمنان بابیان اینکه هم اکنون ترافیک در محورهای استان روان گزارش شده است، ابراز داشت: خوشبختانه علارغم بارش برف روز گذشته در محورهای شمالی استان هم اکنون این محورها خشک و تردد در آن برقرار است و باید توجه داشت محورهای کوهستانی اغلب با مه گرفتگی توام است که باید قبل از سفر تجهیزات خودرو مورد بررسی قرار گیرد.

خسروجردی در ادامه تصریح کرد: زائرسراهای بین راه در ایام سال فعال و دایر هستند لذا رانندگان می توانند در صورتی که نیاز به استراحت موقت دارند در این مکان ها متوقف شده و با هوشیاری طی مسیر کنند.

وی افزود: سامانه ۱۹۷آماده پاسخگویی به سئوالات و مشکلات هموطنان و هم استانی ها خواهد بود لذا نظرات، پیشنهادات و انتقادات مردم می تواند پلیس را در ارائه خدمات بیشتر یاری کند.