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۱۵ فروردین ۱۳۹۶، ۱۳:۰۰

فرماندار شفت:

توجه به بوم گردی از اولویت های حوزه گردشگری در شفت است

توجه به بوم گردی از اولویت های حوزه گردشگری در شفت است

شفت- فرماندار شفت با اشاره به پتانسیل های این شهرستان درحوزه گردشگری بومی، گفت: توجه به بوم گردی از اولویت های حوزه گردشگری در شفت است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محسنی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری که در فرمانداری شهرستان شفت برگزار شد، با اشاره به اقامت ۷۰درصدی مسافران نوروزی در مناطق گردشگری و زیارتی امامزاده ابراهیم، امامزاده اسحاق و سیاهمزگی، اظهار کرد: بوم گردی از اولویت های گردشگری دراین شهرستان محسوب می شود.

وی با بیان اینکه در تعطیلات نوروز ۷۶ هزار و ۳۵۵ نفر شب مسافر در شهرستان شفت اقامت داشته اند، افزود:  این آمار نشان دهنده رشدی  پنج درصدی اقامت مسافران در این شهرستان است.

فرماندار شفت با اشاره به اینکه در مقایسه سال گذشته شاهد افزایش بیش از سه هزار و ۷۰۰ نفر شب اقامت هستیم،  گفت: در طول ایام نوروز یک هتل، پنج مهمانپذیر، دو هتل آپارتمان و ۲۵۰ خانه مسافر در سطح شهرستان شفت آماده خدمات رسانی به مسافران نوروزی بودند.

وی در ادامه به وجود مناطق طبیعی بکر و جاذبه های سیاحتی و زیارتی شهرستان اشاره و تصریح کرد: آماده سازی بسترهای لازم برای حضور سرمایه گذاران در صنعت گردشگری شفت و بهره گیری از بخش خصوصی برای مشارکت در این طرح ها از برنامه های مهم و اولویت دار بوده که به دنبال تحقق آن هستیم.

کد مطلب 3944155

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