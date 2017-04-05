اسلحه فیلم جنگ ستارگان ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، محققان استرالیایی روش جدیدی برای ترکیب لیزرها و ایجاد یک اشعه قدرتمند به وسیله الماس اختراع کرده اند. آنها با این روش می توانند ابرلیزری بسازند که شبیه اسلحه به کار گرفته شده در مجموعه فیلم های علمی تخیلی جنگ ستارگان است!

تحقیق درباره ساخت این ابر لیزر توسط محققان دانشگاه Macquarie استرالیا انجام و در نشریه «لیزر و فتونیک ریویو» منتشر شده است.

ریچ میلدرن دستیار استاد و یکی از مولفان تحقیق می گوید: تاکنون لیزرهای قدرتمندی برای مقابله با تهدیدهای مختلف از پهپادهای ارزان قیمت تا فناوری های موشکی پیچیده ساخته شده است. این لیزرها در فضا نیز کاربرد دارند، مانند منهدم کردن زباله های فضایی.

طبق گزارش منتشر شده، ترکیب اشعه های لیزر در الماس به دلیل «تاثیر تعاون» کریسیتال است که سبب می شود اشعه های نور قدرت خود را به مسیری مشخص هدایت کنند.

این کشف از لحاظ فنی اهمیت زیادی دارد زیرا محققان لیزر به شدت تلاش دارند قدرت این دستگاه ها را بالاتر ببرند.