۱۰۶ درصد از درآمدهای استان زنجان وصول شده است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری ظهر سه شنبه در نخستین جلسه شورای اداری استان زنجان در سال ۹۶، اظهار کرد: مدیران دستگاه های اجرایی استان مطالعه مناسبی از لایحه بودجه سال جاری و برنامه ششم داشته باشند.

وی با بیان اینکه سهم اعتبارات استان ها در لایحه بودجه ۱۵ درصد است، افزود: سهم اعتبارات ملی ۸۵ درصد است که مدیران دستگاه های اجرایی برای تخصیص سهم استان از اعتبارات ملی باید تلاش کنند.

استاندار زنجان اقتصاد کشور را اقتصاد وابسته به نفت عنوان کرد و اظهار داشت: مقام معظم رهبری با درایت کامل موضوع اقتصاد مقاومتی را در کشور تبیین و ابلاغ کرد و دولت نیز برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تلاش کرده است.

درویش امیری اتکا به درآمدهای نفتی را موجب نوسان در اقتصاد و بروز مشکلات زیاد دانست و خاطرنشان کرد: قیمت نفت به قیمت جهانی به فروش می رسد و این قیمت روزی هفت دلار و روزی ۱۴۵ دلار بوده است.

وی کاهش وابستگی به نفت را مورد تاکید قرار داد و گفت: اقتصاد مقاومتی در راستای این مهم تبیین شده و با استفاده از الگوهای بومی باید اقتصادی مقاوم داشته باشیم. اقتصاد مقاوتی به معنای ریاضت و سختی برای مردم نبوده بلکه مردم ما شایسته زندگی خوب و آبرومندانه هستند.

استاندار زنجان آب را یک منبع و ثروت مهم ملی عنوان کرد و یادآور شد: خوشبختانه شاهد بارش های خوبی در سال گذشته و روزهای ابتدایی سال جاری هستیم. باید از این ثروت ملی به خوبی صیانت کنیم. در همین راستا طرح آبیاری تحت فشار به میزان ۲۵ هزار هکتار برای استان پیش بینی شده که بیش از ۶۰ درصد آن انجام شده است.

درویش امیری کاهش هزینه های سربار کشور را ضروری عنوان کرد و گفت: متاسفانه در این بخش زمانی که درآمدهای کشور بالا بوده توجه لازم صورت نگرفته و هزینه سربار کشور از بسیاری از کشورهای دیگر بیشتر است.

درویش امیری از صیانت ۷ هزار و ۱۰۰ شغل در استان خبر داد و اظهار داشت: مشکل واحد روغن نباتی جهان نیز در آستانه تعطیلات برطرف شد و شاهد بازگشت کارگران به واحد تولیدی و دریافت حقوق و عیدی از مدیر واحد شدند.

استاندار زنجان با اشاره بهبود برخی شاخص های اقتصادی، تاکید کرد: ایجاد ۵ هزار شغل جدید مطابق آمار سازمان تامین اجتماعی، بهبود وضعیت صادرات استان و افزایش درآمدهای گمرک از موارد بهبود شرایط اقتصادی استان بوده است.

درویش امیری جدیت مسئولان اجرایی استان در عملیاتی کردن قانون انتخابات را مورد تاکید قرار داد و گفت: در هیچ شرایطی از اجرای قانون کوتاهی نخواهیم کرد. برای برگزارش انتخابات باشکوه همه باید همراه باشند.

وی از قفل شدن برخی کارها در استان گفت و خاطرنشان کرد: برخی پروژه های هشت سال معطل هستند و دستگاه های مربوطه اجازه تسریع امور را نمی دهند.

استاندار زنجان خواستار همراهی و کمک هم همسئولان کشور برای بهبود شرایط اقتصادی کشور شد و تاکید کرد: دستگاه های نظارتی باید در کنار مسئولان اجرایی برای برون رفت از مشکلات راهکار ارائه دهند تا مشکلات برطرف شود.