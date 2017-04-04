به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، کیومرث عزیزی اظهار داشت: ۲۲ ایستگاه ثابت و سیار انتظامی و ۵۰۰ گشت خودرویی، موتوری و پیاده طی ایام نوروز با به کارگیری چهار هزار و ۵۰۰ نیرو در استان مرکزی به مردم خدمت رسانی کرد.

وی اضافه کرد: طرح نوروزی پلیس استان از روز بیست و ششم اسفند ماه سال گذشته تا پایان تعطیلات نوروزی اجرایی شد که با تمهیدات اجرایی پلیس و افزایش قانون مداری شهروندان در توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی، تعداد کشته شدگان ناشی از سوانح رانندگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد کاهش داشت.

عزیزی تصریح کرد:‌ در مدت زمان اجرای طرح نوروزی پلیس، ۲۳ نفر در حوزه برون شهری و سه نفر نیز در حوزه درون شهری در تصادفات جان باختند.

وی در ادامه گفت: در این مدت همچنین تعداد مجروحان ناشی از سوانح رانندگی هفت درصد و تعداد تصادفات خسارتی نیز شش درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی اظهار داشت: همچنین در مدت زمان اجرای طرح نوروزی پلیس حدود ۲۲۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف، دو باند تهیه و توزیع مواد مخدر منهدم و ۱۲نفر قاچاقچی و ۱۶۹ نفر نیز در حوزه جرایم مرتبط با مواد مخدر دستگیر شدند.

عزیزی به کاهش سرقت و درگیری در این بازه زمانی اشاره کرده و افزود: در این مدت سرقت از منزل ۳۲ درصد، سرقت از مغازه ها ۷۳ درصد، سرقت اتومبیل ۳۹ درصد، موتور سیکلت ۴۵ درصد، جیب بری ۸۶ درصد، نزاع دسته جمعی ۶۰ درصد و نزاع فردی نیز ۱۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته در استان کاهش داشته است.