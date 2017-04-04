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۱۵ فروردین ۱۳۹۶، ۱۵:۱۸

فرمانده انتظامی استان مرکزی خبر داد؛

کاهش ۱۹درصدی تلفات جاده‌ای استان مرکزی طی نوروز/ ۲۳نفر جان باختند

کاهش ۱۹درصدی تلفات جاده‌ای استان مرکزی طی نوروز/ ۲۳نفر جان باختند

اراک- فرمانده انتظامی استان مرکزی از کاهش ۱۹درصدی تلفات سوانح رانندگی طی نوروز امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، کیومرث عزیزی اظهار داشت: ۲۲ ایستگاه ثابت و سیار انتظامی و ۵۰۰ گشت خودرویی، موتوری و پیاده طی ایام نوروز با به کارگیری چهار هزار و ۵۰۰ نیرو در استان مرکزی به مردم خدمت رسانی کرد.

وی اضافه کرد: طرح نوروزی پلیس استان از روز بیست و ششم اسفند ماه سال گذشته تا پایان تعطیلات نوروزی اجرایی شد که با تمهیدات اجرایی پلیس و افزایش قانون مداری شهروندان در توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی، تعداد کشته شدگان ناشی از سوانح رانندگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد کاهش داشت.

عزیزی تصریح کرد:‌ در مدت زمان اجرای طرح نوروزی پلیس، ۲۳ نفر در حوزه برون شهری و سه نفر نیز در حوزه درون شهری در تصادفات جان باختند.

وی در ادامه گفت: در این مدت همچنین تعداد مجروحان ناشی از سوانح رانندگی هفت درصد و تعداد تصادفات خسارتی نیز شش درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی اظهار داشت: همچنین در مدت زمان اجرای طرح نوروزی پلیس حدود ۲۲۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف، دو باند تهیه و توزیع مواد مخدر منهدم و ۱۲نفر قاچاقچی و ۱۶۹ نفر نیز در حوزه جرایم مرتبط با مواد مخدر دستگیر شدند.

عزیزی به کاهش سرقت و درگیری در این بازه زمانی اشاره کرده و افزود: در این مدت سرقت از منزل ۳۲ درصد، سرقت از مغازه ها ۷۳ درصد، سرقت اتومبیل ۳۹ درصد، موتور سیکلت ۴۵ درصد، جیب بری ۸۶ درصد، نزاع دسته جمعی ۶۰ درصد و نزاع فردی نیز ۱۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته در استان کاهش داشته است.

کد مطلب 3944383

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