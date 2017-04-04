۶ مهاجر ایرانی از غرق شدن در کانال «مانش» نجات یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس اینفو، فرانسه از موفقیت آمیز بودن عملیات امدادی خبر داد که در پی آن ۶ مهاجر ایرانی از غرق شدن در امواج کانال مانش، نجات پیدا کردند.

گفته می شود قایق کوچک حامل مهاجرین ایرانی پیش از سپیده دم سه شنبه ۴ آوریل (۱۵ فروردین) حدود ساعت ۲:۴۵ دقیقه بامداد، در آب های حد فاصل شهر ساحلی «کاله» از سوی تیم امداد فرانسه رویت و نسبت به رهایی آن از دام امواج اقدام شده است.

البته شرایط جوی نامساعد از جمله وجود مه غلیظ مانع از تسریع کار گروه امداد عنوان می شود حال آنکه از قرار، زمان ارسال پیام نیاز به کمک، ساعت ۱۲:۱۵ دقیقه شب بوده است.

در مجموع ۴ قایق گشت نیروی دریایی فرانسه در این عملیات امداد و نجات حضور داشته اند.

شهر ساحلی کاله به دلیل نزدیکی به انگلستان، مقصد بسیاری از مهاجرین غیر قانونی است. این شهر تا چندی پیش میزبان یکی از محروم ترین اردوگاه های اسکان مهاجرین بود.