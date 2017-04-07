به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس تهران در هفته بیست و ششم لیگ برتر به مصاف تیم پیکان رفت و موفق شد این تیم را شکست دهد و به صدرنشینی اش اقتدار بیشتری ببخشد. سرمربی سرخ پوشان در نشست خبری پیش از این بازی در مقام دفاع از بیرانوند که علیرغم ۷ کلین شیت در ۷ بازی تیم ملی در مسابقات انتخابی جام جهانی روسیه داشت، در اغلب بازی‌های تیم پرسپولیس چه در لیگ و چه در آسیا گل خورده و صدای منتقدانش را در آورده بر می‌آید و می‌گوید این دروازه بان ملی پوش روی هیچ یک از گل هایی که خورده مقصر نبوده است.

برانکو در بخش دیگری از صحبت‌هایش (به زعم خود) در مقام دفاع از عملکرد دفاعی تیمش می‌گوید: «صنعت نفت یک توپ آورد و یک گل زد، الریان هم به جز سه باری که روی دروازه ما به گل رسید موقعیت دیگری خلق نکرد».

پیش از این نیز از این صحبت ها از برانکو شنیده بودیم. او دقیقا بعد از شکست در دربی مشابه همین صحبت ها را داشت و گفته بود: «استقلال فقط سه توپ روی دروازه ما آورد و سه گل زد».

بارها عنوان شده است که: «بدترین نوع تخریب، بد دفاع کردن است». شاید منظور برانکو از این صحبت ها دفاع از تیمش و توجیه شکست هایی باشد که تحمل کرده بود، اما سرمربی با تجربه پرسپولیس با این صحبت هایش به جای دفاع از تیمش در واقع اول خودش و بعد تیمش را تخریب کرد. او با بد دفاع کردن از پرسپولیس دست به تخریب این تیم زد.

دو حالت بیشتر نیست. حالت اول این که صحبت های برانکو درست باشد و صنعت نفت تنها با یک بار توپ آوردن روی دروازه پرسپولیس به یک گل رسیده باشد، الریان سه بار توپ آورده باشد و به سه گل رسیده باشد و استقلال هم سه توپ آورده باشد و سه گل زده باشد. این نه تنها خوب نیست، بلکه بسیار بد و ویران کننده است.

برای تیمی که تک تک توپ هایی که روی دروازه‌اش می‌آیند گل می‌شود باید تاسف خورد و باید خوشحال بود که مثلا صنعت نفت بیشتر از یک توپ روی دروازه این تیم نیاورد. یا الریان و استقلال بیشتر از سه بار خلق موقعیت نکردند. چون انگار قرار است تک تک توپ هایی که روی دروازه این تیم می آید به گل تبدیل شود.

حالت دوم این است که برانکو خوب بازی‌های تیمش را ندیده و همه این تیم ها بیشتر از تعداد گل هایی که زده‌اند توپ روی دروازه تیم برانکو آورده‌اند که این حالت دوم هم نمی‌تواند خیلی بهتر از حالت نخست باشد.

شاید بهتر باشد سرمربی پرسپولیس به جای آن که برای توجیه شکست‌های تیمش و به فکر بر طرف کردن نقاط ضعف آن باشد نه این که با فرافکنی و به اشتباه قصد بالا بردن روحیه بازیکنان و هواداران پرسپولیس را داشته باشد.

این تیم باید در ادامه رقابت های لیگ برتر هفته آینده در ورزشگاه آزادی میزبان الریان قطر باشد و شکست در این دیدار قطعا شانس سرخپوشان برای صعود به مرحله بعد را کاهش خواهد داد. بنابراین برانکو باید مراقب تیمش باشد که حتی با یک حمله الریان دروازه اش باز نشود و کارش به مشکل برنخورد.