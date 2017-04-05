رحمانی: رفتار ناشایست رئیس کمیته انضباطی در شان خودش بود

علی رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کمیته استیناف رای کمیته انضباطی مبنی بر کسر امتیاز از تیم یاسین پیشرو را رد کرد و این امتیازات را به تیم یاسین بازگرداند، گفت: گلایه ای از آقای حسن زاده رئیس کمیته انضباطی دارم که با ادبیات زشتی با من صحبت کرد. وقتی کمیته انضباطی در جریان مسابقات لیگ رای خود را برای کسر امتیاز از تیم یاسین صادر کرد، با حسن زاده تماس گرفتم و محترمانه به ایشان گفتم که شما از خیلی مسائل بی خبر هستید. با این حال رفتار حسن زاده بد و در شان خودش بود. ایشان گفت که رای را با مطالعه صادر کرده ایم و دیگر بر نمی گردد.

مدیرعامل باشگاه یاسین پیشرو ادامه داد: از تریبون شما به آقای حسن زاده سلام می رسانم و می گویم کمیته استیناف رای کمیته انضباطی را رد کرد و امتیازات کسر شده به تیم ما بازگردانده شد. با این حال متاسفم که رئیس کمیته انضباطی رفتار زشت و زننده ای با یک بخش خصوصی داشت. رای نادرست کمیته انضباطی در جریان لیگ باعث شد تا تیم ما به هم بریزد و برای هر بازی با ترس و لرز وارد میدان شویم.

رحمانی همچنین درباره برنامه تیم یاسین پیشرو برای فصل آینده گفت: در این مدت تمام اعضای باشگاه سفر بودند و اتفاق جدیدی از ۲۵ اسفند نیفتاده است. قصد داریم کار را با محمدرضا حیدریان به عنوان سرمربی ادامه بدهیم. بنده صحبتهایی با حیدریان داشتم. با دو، سه گزینه بومی هم در حد معمولی صحبتهایی صورت گرفته است.

وی درباره اینکه آیا حیدریان شرط خاصی برای تمدید قراردادش دارد؟ گفت: خیر، حیدریان انسان درجه یکی است که مردانگی اش را ثابت کرده است. او هیچ موقع شرایط عجیب و غریب نمی گذارد و خیلی مثبت تر از آن چیزی است که ما می شناختیم. حیدریان عملکرد خوبی در تیم یاسین پیشرو داشته است و شاید تازه یاد خیلی از تیم های دیگر افتاده است که حیدریانی با این شهامت و توانایی وجود دارد. شاید آنها یک مقدار حیدریان را قلقلک بدهند!

مدیرعامل باشگاه یاسین پیشرو در پایان در پاسخ به این سئوال که آیا ممکن است حیدریان فصل بعد سرمربی این تیم نباشد؟ تاکید کرد: هر چیزی ممکن است. ممکن است لیگ برتر فوتسال هم برگزار نشود!