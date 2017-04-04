دو میلیون و ۳۷۲ هزار نفر از بناهای تاریخی قزوین دیدن کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخزاد روز سه شنبه در جلسه شورای اداری استان قزوین در سال جدید اظهارداشت: در نروز امسال با نصب ۱۱۰ بیلبرد در شهرهای تهران و کرج و بزرگراهها زمینه معرفی جاذبه های گردشگری استان بخوبی فراهم شد.

معاون عمرانی استانداری قزوین تصریح کرد: با توزیع یک میلیون نسخه نقشه مناطق گردشگری قزوین و استفاده از فضاهای مجازی برای معرفی مناطق تاریخی و چشم اندازهای طبیعی استان اقدام وبا حضور تشکل های مردمی بستر مناسبی برای حضور گردشگران مهیا شد.

فرخزاد یادآورشد: برپایی نمایشگاههای صنایع دستی، نوروز خوانی، جشنواره بازی و اسباب بازی، حضور هنرمندان ملی کشور، برگزاری تورهای گردشگری یک روزه موجب شد تا معرفی مناطق بخوبی انجام شود.

رشد ۲۶ درصدی بازدیدکنندگان نوروزی از استان

وی اظهارداشت: بیش از دو میلیون و ۳۷۲ هزار بازدید از بناهای تاریخی استان صورت گرفت که با رشد ۲۶ درصدی مواجه بودیم و با ثبت ۲۳۲ هزار مورد اقامت در ایام نوروز شاهد رشد ۲۲ درصدی در این بخش بودیم.

معاون عمرانی استانداری قزوین اضافه کرد: در ایام نوروز بیشترین بازدید ها از بناهای دولتخانه صفوی، حمام قجر، امامزاده حسین(ع) و دهکده طبیعت صورت گرفت.

فرخزاد اضافه کرد: در ۸۶۵ مورد بازرسی مشترک و نظارتی از اماکن و مجتمع های بین راهی تعداد ۱۶ مورد اخطار و ۱۶ مورد تشویق اعمال شد و ۴ واحد نیز تعطیل شد.

تردد ۱۶ میلیون وسیله نقلیه در جاده های استان

وی یادآورشد: با افزایش تردد در جاده های مواصلاتی استان تعداد ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار مورد تردد در جاده ها ثبت شد که با افزایش ۱۷ درصدی در این زمینه روبرو بودیم.

معاون عمرانی استانداری قزوین اضافه کرد: کاهش ۲۳ درصدی سوانح منجر به فوت و ۱۰ درصدی حوادث منجر به جرح بیانگر حضور موثر نیروهای امدادی و پلیس در محورهای مواصلاتی استان در ایام نوروز بود.

وی گفت: افزایش سه درصدی کشف جرائم از حضور موثر پلیس در صحنه و برقراری امنیت خبر می داد که جای تقدیر دارد.