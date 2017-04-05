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۱۶ فروردین ۱۳۹۶، ۵:۲۵

یافته جدید پزشکی؛

کاهش ریسک مرگ های سرطانی با مصرف دوز پایین آسپرین

کاهش ریسک مرگ های سرطانی با مصرف دوز پایین آسپرین

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد میلیون ها آمریکایی که روزانه به خاطر سلامت قلب شان قرص آسپرین با دوز پایین مصرف می کردند با کاهش ریسک مرگ ناشی از برخی سرطان ها مواجه بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان مرکز سرطان اندرسون دانشگاه تکزاس دریافتند از بین بیش از ۱۳۰ هزار فرد بزرگسال آمریکایی که به طورمرتب آسپرین مصرف می کردند احتمال مرگ ناشی از سرطان در طول چند دهه بعد ۷ تا ۱۱ درصد کمتر بود.

یافته ها نشان داد ریسک مرگ ناشی از سرطان های روده، سینه، پروستات و ریه در بین کسانی که به طورمنظم آسپرین مصرف می کردند به مراتب کمتر بود.

به گفته محققان، این یافته ها نشان می دهد که آسپرین دارای قابلیت مقابله با سرطان نیز هست. اما آنها تاکید می کنند که افراد نباید به امید پیشگیری از ابتلا به سرطان روزانه آسپرین مصرف کنند.

دکتر ارنست هاوک، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «در مجموع شواهد قوی نشان می دهد که مصرف دوز پایین آسپرین ممکن است موجب کاهش سرطان روده شود.»

محققان اذعان می دارند که افراد قبل از مصرف آسپرین حتما با پزشک خود مشوت نمایند چراکه در برخی افراد مصرف آسپرین موجب خونریزی معده و سکته هموراژیک (خونریزی کننده) می شود.

این مطالعه شامل بیش از ۱۳۰ هزار فرد بزرگسال آمریکایی بود که به مدت ۳۲ سال تحت نظر بودند. منظور از مصرف آسپرین با دوز پایین، مصرف ۸۱ میلیگرم در روز است.

کد مطلب 3944634

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