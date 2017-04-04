آل خلیفه تابعیت بیش از ۴۱۰ شهروند بحرینی را سلب کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الولوه، سازمان صلح برای دموکراسی و حقوق بشر بحرین آماری از افراد سلب تابعیت شده این کشور توسط آل خلیفه ارائه داد.

در همین راستا، «عباس شبر الموسوی» مسئول بخش آزادی های دینی در این سازمان اعلام کرد که آل خلیفه بیش از ۴۱۰ شهروند بحرینی از جمله ۱۵ عالم دینی را تاکنون سلب تابعیت کرده است و رژیم بحرین از سلب تابعیت به عنوان اهرمی برای مجازات معارضان از جمله علمای دینی که خواستار اصلاحات هستند، استفاده می کند.

وی در ادامه تاکید کرد که سلب تابعیت شهروندان مخالفت صریح با عهدنامه ها و قوانین بین المللی و نقض آشکار حقوق شهروندی است که قانون اساسی بحرین آن را تضمین کرده است؛ همچنین طبق ماده ۱۵ منشور جهانی حقوق بشر کسی مجوز سلب تابعیت شخصی را ندارد.

«عباس شبر الموسوی» همچنین سلب تابعیت شیخ عبدالله الدقاق نماینده آیت الله عیسی قاسم در ایران در روزهای اخیر را هم محکوم کرد.

گفتنی است، رژیم آل خلیفه اواخر خرداد ماه سال ۹۵ تابعیت آیت الله عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین را سلب و در روزهای گذشته نیز تابعیت شیخ عبدالله الدقاق نماینده آیت الله عیسی قاسم در ایران را سلب کرد.