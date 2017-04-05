دوره آموزش مربیگری درجه ۲ والیبال در فامنین برگزار شد

کریم ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری دوره آموزش مربیگری درجه ۲ والیبال در فامنین اظهار داشت: یک دوره کلاس آموزشی مربیگری درجه ۲ والیبال به میزبانی شهرستان فامنین و در سالن امام علی (ع) این شهرستان برگزار شد.
وی افزود: در این دوره آموزشی ۲۰ نفر از مربیانی که دوره درجه ۳ این رشته را گذراندهاند، برای آموزش دوره مربیگری درجه ۲ به مدت یک هفته آموزش دیدند و شرکتکنندگان در کلاس زیر نظر مدرس اعزامی از فدراسیون والیبال آخرین قوانین و تکنیکهای مربیگری این رشته ورزشی را فراگرفتند.
رئیس هیئت والیبال استانهمدان با اشاره به آمار والیبالیستهای سازمانیافته استانهمدان گفت: بیش از ۵۰۰۰ والیبالیست رسمی و سازمانیافته دارای بیمه ورزشی در استانهمدان وجود دارد که تقریباً نیمی از این افراد آقایان و نیمی بانوان هستند.
ملکی عنوان کرد: خوشبختانه شور و هیجان و نشاطی که دوباره در والیبال استان به وجود آمده نشان میدهد که والیبال استانهمدان در جهت درستی قرارگرفته و حرکت میکند و مردم و ورزشکاران و خانواده والیبال به ما اعتماد کردهاند.
وی با اشاره به وضعیت شهرستانهای استانهمدان نیز بیان کرد: شهرستانها ملایر بعد از همدان بسیار فعال است و در ردههای سنی مختلف فعالیت میکند.
رئیس هیئت والیبال استانهمدان عنوان کرد: در نهاوند نیز وضعیت خوبی حاکم است و حتی بازیکن ملیپوش ساحلی در این شهرستان رشد کرده است.
ملکی بابیان اینکه استعدادیابی ازجمله سیاستهای اصلی هیئت والیبال استانهمدان است، گفت: مسئول کمیته استعدادیابی هیئت والیبال استانهمدان فردی توانمند بوده که زیر نظر فدراسیون فعال است.
وی یادآور شد: طی سال اخیر ۱۵ نفر در ردههای مختلف به کمیته استعدادیابی فدراسیون معرفی شدند که این موضوع نشان میدهد کمیته استعدادیابی بهخوبی فعال است.
نظر شما