امضای سندتوسعه الهیات بین دانشگاه باشقیرستان وانستیتو اسلامی مسکو

به گزارش خبرنگار مهر، رایزنی فرهنگی ایران در مسکو متن زیر را به نقل از شورای مفتیات روسیه ترجمه و در اختیار ما قرار داده است:

در زمان دیدار «دمیر حضرت محی الدینوف» معاون اول شیخ «راویل عین الدین» رئیس شورای مفتیات روسیه از دانشگاه دولتی باشقیرستان و سخنرانی با موضوع «اسلام در روسیه: تاریخ و دوره معاصر» سندی در راستای توسعه آموزش رشته الهیات در جمهوری باشقیرستان به امضاء رسید.

دمیر محی الدینوف در سخنرانی خود برای دانشجویان رشته الهیات این دانشگاه، به تبیین وضعیت اسلام در جامعه امروز روسیه، توسعه زیرساخت های اسلامی طی سال های گذشته، نقش مسلمانان در برقراری روابط مبتنی بر دوستی و حسن همجواری فی‌مابین نمایندگان اقوام و ادیان مختلف در کشور پرداخت. علاوه بر این، وی در خصوص مفهوم «مسلمانان روسیه» توضیح داده و برای آن سه حالت تعریف کرد: شهروندی، قومی و دینی. همچنین محی الدینوف درباره اهمیت میراث مسلمانان روسیه، احیای مکتب الهیات، اهمیت آن و سهم آن در علوم جهانی و فلسفه و به روز بودن قوانین شریعت برای حل و فصل مسایل زندگی و دیگر توضیحاتی ارائه کرد.

بعد از پایان سخنرانی، معاون اول اداره مفتیات روسیه با «یولای یانبایف» رئیس دانشگاه دولتی باشقیرستان دیدار کرد. در جریان این دیدار موضوعات مرتبط با توسعه آموزش رشته الهیات در روسیه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و برنامه هایی برای همکاری دوجانبه در این رابطه تدوین شد. موضوع اصلی دیدار تعاملات آتی بین دانشگاه دولتی داغستان و انستیتوی اسلامی مسکو بود.

در پایان این دیدار طرفین پروتکل برنامه ها را امضاء کردند و متن سند در حوزه آموزش الهیات، تربیت دینی و اخلاقی جوانان بین دو مرکز نامبرده به اجرا گذاشته شد.

گفتنی است روز ۲۰ فوریه مفتی شیخ راویل عین الدین با هیاتی از دانشگاه دولتی باشقیرستان ملاقات داشته که در جریان این دیدار گفتگوهای اولیه برای تعاملات آتی در حوزه آموزش و علوم، تبادل تجربه و کادر آموزشی و همچنین تدوین برنامه هایی برای احیای مکتب الهیات اسلامی و مطالعات عمیق در حوزه تاریخ و فرهنگ اسلامی که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین نسبت به آن تاکید داشت، توافقاتی صورت گرفت.