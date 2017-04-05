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۱۶ فروردین ۱۳۹۶، ۹:۰۸

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:

قاچاق کالا و ارز سالانه ۲ میلیون شغل را از بین می‌برد

قاچاق کالا و ارز سالانه ۲ میلیون شغل را از بین می‌برد

قزوین- رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: قاچاق کالا و ارز در کشور سالانه دو میلیون فرصت شغلی را از بین می‌برد.

داوود محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قاچاق کالا و ارز موضوع مهمی است که شکایت‌هایی را به همراه دارد و پیش‌بینی می‌شود سالانه دو میلیون فرصت شغلی را از بین می برد.

وی افزود: از همین رو موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح شد و با دستگاه‌هایی نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اطلاعات و ناجا موضوع یاد شده مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ماحصل تحقیقات، بررسی ها و نظرات کارشناسی در چند نکته اساسی خلاصه می شود و نخستین آن‌ها این است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید در هماهنگی، هم‌افزایی و برنامه‌ریزی میان دستگاه‌های عضو ستاد دقیق‌تر عمل می‌کرد.

محمدی تصریح کرد: بیش از ۲۰ دستگاه در ستاد وجود دارند که هماهنگی و نظارت لازم و دقیق و همچنین برنامه مدون قابل رصد در آن کمتر به چشم می‌خورد.

وی اضافه کرد: گرچه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گام‌هایی برداشته شده است؛ اما کافی نیست و باید از نظام قدیمی به سمت نوین حرکت کند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در این زمینه اقداماتی انجام شد و  هم‌اکنون بخشی از خدمات آن الکترونیکی است؛ اما کفایت نمی‌کند.

محمدی یادآور شد: هماهنگی بین گمرک، وزارتخانه‌ها و نیروی انتظامی بیشتر شده است و باید تجهیزات دستگاه‌های ذی‌ربط افزایش یابد.

وی ادامه داد: لازم است گلوگاه ‌های اصلی شناسایی و دقت شود که کم‌اظهاری و بداظهاری صورت نگیرد تا از ورود کالای قاچاق جلوگیری به عمل آید.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: در کمیسیون اصل ۹۰ شکایت های متعددی درباره موارد مربوط به قاچاق کالا و ارز انجام شده و برخی مرتبط با کارکنان ستاد، اخذ رشوه، قصورهای مربوطه است که بخش عمده شکایت‌ها از جانب افراد یا دستگاه‌های مرتبط با قاچاق مطرح بوده است.

کد مطلب 3944756

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