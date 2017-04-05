به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباسعلی مغیثی پیش از ظهرچهارشنبه در جمع کارمندان نهاوندی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید اشتغال اظهار داشت: با رسیدن به اقتصاد مقاومتی در سال‌های تحریم در عرصه های مختلف به خودکفایی های تاریخی دست پیدا کرده ایم.

وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به درون کشور توجه دارد، افزود: مردم زمانی که مسئله آرمان های انقلاب پیش می آید، حاضر هستند با مقاومت در برابر تحریم ها و تهدید ها، بیشترین فشارها را نیز تحمل و تحریم ها را از طریق مقاومت به فرصت های طلایی برای رشد و توسعه تبدیل کنند.

حجت‌الاسلام مغیثی ادامه داد: ایستادگی ایران اسلامی در برابر تحریم ها موجب رشد و شکوفایی در همه عرصه ها شده است.

امام جمعه نهاوند با بیان اینکه حمایت از تولید ملی، اقتصاد مردمی و اقتصاد دانش بنیان سه محور کلیدی در موضوع اقتصاد مقاومتی است، عنوان کرد: باید تولیدات داخلی را که موجب سرافرازی و اقتدار کشور است، افزایش داده و بر خرید اجناس، از خارج کشور تکیه نکنیم.

وی با بیان اینکه مسئولان باید عزم خود را در مسیر عزت و سربلندی نظام اسلامی صرف کرده و با سرعت عمل بیشتر، تلاش کنند تا مطالبات رهبری برآورده شود، افزود: افزایش تولید، استفاده از نیرو و توان داخلی، استفاده نکردن از کالاهای خارجی و مهم‌تر از همه اشتغال از نتایج حاصل اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور است.

حجت‌الاسلام مغیثی با بیان این‌که مشکلات اقتصادی کشور ریشه درونی داشته و نسخه شفاء بخش آن نیز اقتصاد مقاومتی است، گفت: فقط با تکیه بر ظرفیت های داخلی جامعه مشکلات حل خواهد شد و باید با فرهنگ سازی صحیح مقابل اسراف در کشور گرفته شود.