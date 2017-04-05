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۱۶ فروردین ۱۳۹۶، ۹:۱۷

با مذاکره فدراسیون انجام می شود؛

اعزام شطرنجبازان ایران به مسابقات تیم های منتخب جهان در روسیه

اعزام شطرنجبازان ایران به مسابقات تیم های منتخب جهان در روسیه

تیم های شطرنج ایران در هر دو بخش مردان و زنان امسال در مسابقات تیم های منتخب جهان که به میزبانی روسیه برگزار می شود، شرکت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مذاکره برای حضور نمایندگان شطرنج ایران در رقابت های تیم های منتخب جهان از طرف فدراسیون شطرنج کشورمان انجام شده است. این فدراسیون طی هفته های گذشته رایزنی هایی با مسئولان فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) و برگزارکنندگان این دوره مسابقات انجام داده و تا حدی موافقت آنها را برای این اعزام جلب کرده است.

رقابت های شطرنج تیم های منتخب جهان هر سال با حضور ۱۰ تیم در هر یک از بخش های مردان و زنان برگزار می شود. دوره جدید این رقابت ها تابستان امسال به میزبانی روسیه برگزار خواهد شد.

مهرداد پهلوان زاده، رئیس فدراسیون شطرنج در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مذاکرات انجام شده با فیده برای حضور در رقابت های تیم های منتخب جهان گفت: رایزنی های مان همچنان ادامه دارد و تقریبا به نتایج امیدوارکننده ای هم رسیده ایم. البته هنوز این حضور صد در صد نشده است اما با توجه به مذاکرات انجام شده و نتایج به دست آمده تا به امروز، احتمال حضورمان خیلی زیاد است.

وی یادآور شد: مسابقات تیم های منتخب جهان از جمله رویدادهای معتبر است که شطرنج ایران فقط یک تجربه از حضور در آن را دارد. اگر اشتباه نکنم سال ۱۹۹۹ آنهم فقط در بخش مردان این رقابت ها شرکت داشتیم. اما در رایزنی های انجام شده، خواستار این بوده ایم که اینبار در هر دو بخش مردان و زنان، تیم اعزامی داشته باشیم.

پهلوان زاده گفت: مذاکره با فیده را ادامه خواهیم داد تا حضور تیم های شطرنج مردان و زنان ایران را در مسابقات تیم های منتخب جهان قطعی و صد در صد کنیم. قطعا حضور در این رقابت ها تجربه ای خوب برای شطرنجبازان کشورمان به همراه خواهد داشت.

کد مطلب 3944795
زینب حاجی حسینی

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