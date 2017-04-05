به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دفتر هماهنگ کننده امور انسانی وابسته به سازمان ملل متحد در عراق در گزارشی اعلام کرد که از آغاز حملات نظامی علیه داعش در شمال عراق که به رهبری آمریکا انجام می شود، بیش از ۳۰۰ هزار نفر از موصل فرار کرده اند.

در ادامه گزارش آمده است: انتظار می رود افراد بیشتری از موصل فرار کنند و در این راستا اردوگاه های مختص آوارگان در شمال و شرق موصل برپا شود.

گفتنی است عملیات آزادسازی موصل توسط نیروهای عراقی به فرمان «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق از چند ماه پیش آغاز شده است و نبرد با تروریست های تکفیری در پی موفقیت های میدانی نیروهای عراقی در بخش های مختلف موصل هم اکنون در شمال غرب این شهر متمرکز است.