مهدی چمران در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به آخرین وضعیت سنگفرش کردن سه چهارراه شهر تهران اظهار داشت: چهارراه های مخبرالدوله، سرچشمه و سیروس از جمله چهارراه هایی هستند که شهرداری منطقه ۱۲ در ایام نوروز نسبت به سنگفرش کردن آنها اقدام کرده است.

وی افزود: این پروژه از سوم فروردین ماه آغاز شده است و به گفته شهردار منطقه ۱۲ قرار است تا نوزدهم فروردین ماه به پایان برسد.

چمران با اشاره به مشکلات به وجود آمده برای شهروندان و کسبه سه چهارراه اشاره شده تصریح کرد: طبق بازدیدی که روز گذشته از محل داشته ام، موارد و نکات مطرح شده از سوی شهروندان را به اطلاع شهردار منطقه رسانده ام و شهردار منطقه نیز قول داده است که تا نوزدهم فروردین ماه عملیات کف سازی سه چهارراه اشاره شده را به پایان برساند.

رئیس شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه پس از این پروژه، پروژه جدیدی در خصوص کف سازی در منطقه آغاز نخواهد شد گفت: این گونه پروژه ها باید از قبل، هماهنگ شوند و شورای شهر تهران نیز تأکید دارد که چنین پروژه هایی فعلاً اجرا نشود.